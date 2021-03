El Tribunal Supremo ha anulado la condena a dos años de prisión que la Audiencia Nacional impuso al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por homenajear a un etarra al estimar que la presidenta de la Sala exteriorizó "un prejuicio acerca de su culpabilidad" al preguntarle si condenaba la violencia de ETA.

Así lo ha acordado la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en una sentencia, en la que estima el recurso de Otegi y concluye que las dudas de éste sobre la imparcialidad de la presidenta de la Sala y ponente de la sentencia, Ángela Murillo, "deben considerarse objetivamente justificadas".

Este prejuicio, según el TS, fue expresado en el juicio antes de que fuera posible realizar una valoración imparcial, ya que "aún no se había procedido siquiera a la práctica de la prueba y a dar al acusado la oportunidad de hacer uso de la última palabra".

El Supremo ha anulado el juicio y la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el año pasado y le ha ordenado que celebre una nueva vista con otro tribunal en la que "resolverán con libertad de criterio".

Homenaje al etarra Sagarduy

La Audiencia consideró probado que Otegi acudió al homenaje al preso etarra José María Sagarduy el 9 de julio de 2005. También que durante el acto vertió un discurso, que valoran en principio como "no censurable". Se refirió al alcance de los "objetivos ansiados (reconocimiento de la territorialidad y autodeterminación) mediante la utilización de la sensatez, la inteligencia y la prudencia política".

Al término de su intervención fue cuando, en opinión de la Audiencia, incurrió en un delito de enaltecimiento del terrorismo al afirmar que dichos objetivos "se lo debemos a los presos políticos vascos, refugiados y tantos camaradas que hemos dejado en la lucha y lo conseguiremos".

La defensa de Otegi en su recurso alegó que Murillo no juzgó a su patrocinado con imparcialidad porque le preguntó en el juicio si condenaba la violencia de ETA. Al responder éste que no contestaría a esa pregunt,a la magistrada comentó que ya sabía que no le iba a contestar, a lo que el acusado respondió: "Y yo que iba a hacerla".