A principios del año pasado Apple realizó una intensa tarea de jardinería en la App Store -la tienda de aplicaciones para iPhone y iPad- limpiándola de aplicaciones con "contenido sexual explícito". Ahora Playboy y sus desnudos se cuelan en el tablet de Apple y a partir del mes de marzo, según ha anunciado el propio Hugh Hefner, todos los números de la revista erótica se podrán ver en el iPad.

Tras esto es razonable pensar en cuán improbable es que puedan llegar ejemplares completos de Playboy a la App Store, sean antiguos o actuales: es evidente que un "desnudo frontal completo" no podría pasar por el juicio razonable de Apple.

En [la plataforma móvil] Android existe una tienda para porno. Puedes descargarlo [en tu móvil] y tus hijos también pueden. Nosotros no queremos eso, no vamos a llegar a eso.

El truco: aplicaciones que no son tales

Evidentemente, la postura de Apple respecto a la existencia de porno para el iPad se limita a lo que la compañía puede controlar. Es decir, la App Store.

Nada impide que un usuario utilice su iPad abrir una página web o una aplicación online -programada en HTML5, por ejemplo- con cualquier tipo de contenido. Aunque incluya el más extremo nivel de obscenidad.

Ya le pasó a Apple en su día cuando rechazó la aplicación Google Voice para iPhone: Google la programó en HTML5 para que funcionara, al menos en parte, directamente en el navegador web, colándose así en el teléfono de Apple.

Meses después Google Voice, como aplicación, aparecía de nuevo en la App Store. Algo parecido es lo que todo apunta sucederá con la hemeroteca completa de Playboy: no llegará al iPad en forma de aplicación dependiente de la bendición de Apple, sino como aplicación web de pago cuyas páginas, formato y funciones estarán especialmente preparadas para funcionar en el tablet de Apple.

Ésta es la grandeza de la Web en general y en particular del lenguaje HTML5 como motor para desarrollar sofisticadas aplicaciones web: mientras se cumplan los estándares web no habrá empresa, entidad o persona que pueda restringir qué se puede o no se puede ver o hacer en ordenadores, teléfonos o tablets. Eso quedará sólo a merced del "juicio razonable" del usuario.