La escritora Ana María Matute, último Premio Cervantes, ha presentado en el programa de libros de TVE 'Página 2' su último trabajo, La puerta de la luna, un recopilatorio de todos sus cuentos editado por Destino y que han provocado en la autora "alguna lagrimilla" al verlos agrupados y publicados al haber recordado "lo desolada que estaba cuando los escribía".

Entrevistada por el presentador de 'Página 2', Óscar López, Matute ha explicado que la publicación de estos relatos en la revista Garbo semanalmente permitían "que mi hijo y yo comiéramos" y ha subrayado que lo que da unidad a los cuentos es su "rebelión ante la injusticia y la falta de amor".

La escritora catalana se ha mostrado muy agradecida a la literatura, "porque me ha dado mucho más de lo que esperaba". "Cuando escribes porque es lo que quieres hacer en la vida estás esperando que te lean, y yo he tenido esa suerte. Ése es el premio más grande".

Sobre los premios literarios, Matute está orgullosa de haber recibido el Cervantes y ha dicho no esperan el Nobel. "Ya estuve nominada en una ocasión y todos los que me nominaron están muertos ya. A mí se me mueren todos, como tengo tantos años...", ha bromeado la escritora.

Además, se ha felicitado por el Nobel a su amigo Mario Vargas Llosa, "que hace muchos años que esperaba y deseaba que se lo dieran".

Ana María Matute ocupa el asiento K de la Real Academia Española de la Lengua desde 1998 y, además del Premio Cervantes 2010, ha ganado otros galardones como el Premio Planeta, el Premio Nadal, el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Crítica.