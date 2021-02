ALFONSO AZPIRI (Madrid, 1947) Uno de los autores españoles con más proyección Europea. Sus primeros trabajos fueron para revistas como Trinca y El Acordeón. En los setenta y ochenta dan a luz sus personajes más célebres: Lorna y Mot respectivamente. Como todos en aquella época publicó en Cimoc y Zona 84. Ha trabajado para el mercado internacional en Penthouse y Heavy Metal además de en el campo de la animación e ilustrando posters de películas y decenas de carátulas para videojuegos que han sido recopiladas recientemente en la antología 'Spectrum'. De la mano de Planeta DeAgostini estamos viendo reeditadas todas sus obras con material inédito hasta la fecha.

"Este año he presentado nada menos que 4 libros, El bosque de Lump (Planeta DeAgostini), una recopilación de las páginas del personaje que se publicaron en un periódico; Sueños (Planeta DeAgostini) una recopilación de varias historias de ciencia ficción; Diosas y guerreras (Dib>buks), una recopilación de ilustraciones acompañadas de cuentos de mi hija Diana; y en el Salón de Barcelona saqué el último de Lorna. No doy a basto".

"Mi Diana hija es profesora pero escribe muy bien y hace relatos muy bonitos, y cuando decidimos sacar el libro de Diosas y guerreras pensamos en ella para escribir unos textos. Y estoy muy contendo con el resultado. Y además ha escrito un cuento precioso que ha ilustrado mi otra hija Lorena, que se titula Brujilda (Dib>buks) y que también se ha presentado en expocómic. La familia Azpiri estamos copando el mercado".

"Me parece bien que mi hija Lorena use el ordenador para dibujar, yo también he hecho mis pinitos informáticos porque la tecnología siempre me ha gustado, el problema es que yo intentaba hacer con el ordenador lo que he dibujado siempre con el lápiz y el pincel y me he dado cuenta de que tardo mucho menos en hacerlo a mano".

"Además tengo un mercado de venta de originales muy importante. Y si los hiciese con el ordenador no los podría vender. Yo le digo a mi hija, nunca vas a poder vender un original, porque no lo tienes, sólo los derechos de reproducción. Pero a mi me atrae mucho ese mundo del ordenador".

"Estoy haciendo un nuevo libro de Lorna" "Ahora estoy trabajando en otro libro de Lorna, ya tengo dibujadas 22 páginas y espero terminarlo para el próximo Salón del cómic de Barcelona, aunque quizá tenga que dejarlo aparcado porque estoy pendiente de un proyecto secreto, muy ambicioso, en colaboración con un autor muy conocido y del que no te puedo decir nada más". "Cuando hice lorna no pensaba que fuera a ser un personaje de larga trayectoria. Hice dos álbumes, estuvo mucho tiempo sin sacar nada y luego saque el tercero y ahí ya se armó, empezaron a pedirme el cuarto, el quinto...Creo que ya llevo nueve. Y yo soy una persona que se cansa mucho de repetir siempre lo mismo. Pero bueno, ahora estoy otra vez con Lorna". Además de sus nuevos proyectos, Planeta de Agostini está reeditando casi todos sus trabajos anteriores, como El bosque de Lump. "Es un juego, mis historias siempre son un juego. Es un bosque donde todo es posible. Hay dragones, hadas que no pueden volar porque son gorditas... eran historias de una página que se publicaban en la prensa y es de los más infantiles que he hecho nunca, va dirigido a los niños."