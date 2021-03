Diana y Lorena Azpiri: "De tal palo, tales astillas"

"Brujilda (Ilarión Ediciones) es una labor de equipo, llevabamos tiempo queriendo hacer algo juntas, siempre hemos hecho trabajos de clase juntas y colaborábamos para hacer regalos a amigos y nos habíamos quedado con las ganas de hacer un cuento entre las dos y así ha nacido Brujilda'. Así definen su primer trabajo profesional juntas, Diana y Lorena, las hijas de Alfonso Azpiri, uno de los dibujantes españoles más solicitados"

"Brujilda es una princesa muy especial porque no quiere ser como su hermana Remilgos o Nata y fresa que son las tipicas princesas de los cuentos. Y su propio nombre indica por donde van los tiros. Lo que le gusta es la magia y la hechicería y por eso decide escaparse del palacio y ver cómo se las apaña con las artes oscuras", asegura Diana.

"Quería hacer un dibujo moderno, y no queríamos que brujilda fuese la típica princesa, con sus vestiditos, etc. Por eso le hemos puesto el pelo lacio, sobre la cara... un aspecto más oscuro en general", nos comenta Lorena, la encargada de las fabulosas ilustraciones del cuento.

"Siempre dibujo a lápiz, y luego lo escaneo, lo meto en el ordenador con el photosop con la plumilla una capa, otra capa y así hasta que acabas"

El genio en casa

Diana también ha escrito varios relatos, más adultos, para acompañar las fabulosas ilustraciones del cabeza de familia, Alfonso Azpiri, en el libro Diosas y guerreras (Dib>buks). "Fue gracioso porque un día mi padre me dijo que Ricardo, el editor de Dib>buks, quería hacer un libro de ilustraciones con textos y habían pensado en mí para escribirlos y yo le dije, puedo intentarlo, pero sólo he escrito un cuento infantil".

"Después pasó el tiempo, yo me pasé el verano sin trabajar y sin hacer nada y, de repente, un día de agosto me llega mi padre y me dice "Estas son las ilustraciones" tienes que tener los textos para septiembre. Así que fue una locura, porque habían contado conmigo sin yo decirles nada. y fue duro , pero conseguí acabar a tiempo, incluso le devolví la pelota a mi padre escribiendo un texto para el que no había ilustración, así que tuvo que hacerla. Fue muy divertido y estoy deseando repetir la experiencia".

Lorena nos confiesa que su pasión por el dibujo le viene de su padre. "Tener a papá en casa influye mucho porque está todo el día dibujando, además hay muchísimos cómics en casa en una librería enorme y yo he leído cómics desde pequeña, si no hubiera sido por mi padre, yo no habría sido dibujante".

Pero no es la única influencia de Lorena: "Me gustan mucho Arthur de Pins, Bill Sienkiewicz y los libros de "Cómo se hizo" de las películas de animación y 3-D, mucho Disney y mucho Pixar. Me gustaría hacer cómics pero es un lenguaje complicado. Ya le he dicho a mi hermana que me escriba un guión"

"Yo he leído menos cómics que ella, replica Diana, pero no me importaría intentarlo"

Dos jóvenes promesas que han heredado gran parte del talento de su padre y que darán mucho que hablar en el futuro, sobre todo porque están dispuestas a trabajar duro: "Cuando nos vamos de marcha nos llevamos la libretita y tomamos apuntes"