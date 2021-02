La canción "Hold My Hand" será el primer single a la venta del álbum póstumo de Michael Jackson, titulado "Michael", que estará compuesto por 10 temas e incluirá colaboraciones de 50 Cent o Lenny Kravitz, informó hoy la web oficial del artista.

"Hold My Hand", un dueto del "rey del pop" con el rapero Akon grabado en 2007, aparecerá oficialmente el lunes 15 de noviembre en el portal MichaelJackson.com y se podrá adquirir posteriormente en formato digital en todo el mundo.

Según el comunicado difundido hoy, el propio Jackson había dejado escrito que esa canción fuera la que abriera su próximo proyecto, si bien el tema se filtró en 2008 cuando aún estaba sin terminar.

Recientemente Akon se encargó de completar la producción del single.

El disco saldrá a la venta el 14 de diciembre

El estreno de "Hold My Hand" llegará una semana después de que se diera a conocer en internet "Breaking News", canción que sirvió como introducción del disco que saldrá a la venta el 14 de diciembre.

El disco "Michael" tendrá 8 temas más, según se pudo conocer hoy, entre los que están "Monster" y "(I Can't Make It) Another Day", en los que la voz del "rey del pop" comparte protagonismo con la de 50 Cent y Lenny Kravitz, respectivamente.

El resto de títulos que forman el álbum son: "Hollywood Tonight", "Keep Your Head Up", "(I Like) The Way You Love Me", "Best Of Joy", "Behind The Mask" y "Much Too Soon".

"Michael" será el primer trabajo con canciones inéditas de Jackson en 9 años, uno y medio después de su muerte.

El artista falleció el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles víctima de una intoxicación aguda de medicamentos.