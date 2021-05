El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha proclamado este miércoles que en su partido "nadie sobra y nadie debe autoexcluirse", ante los más de 500 miembros del Comité Regional que le han ovacionado puestos en pie y le han jaleado de forma unánime durante minutos al grito de "presidente".



En este acto, Gómez y la que fuera su rival en las primarias, Trinidad Jiménez, han escenificado la unidad de los socialistas madrileños. Una unidad en forma de "piña" proclamada a bombo y platillo por todas las voces del PSOE, incluida la de Zapatero, desde que el domingo Gómez se convirtiera en el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.



"Nadie sobra, nadie debe autoexcluirse. Todos somos necesarios en este proyecto; todos los que estamos y más", ha afirmado Gómez, en su primera comparecencia multitudinaria ante los suyos tras ganar las primarias.

Trinidad Jiménez: "Hoy es un buen día"

Jiménez, no ha aclarado tampoco este miércoles si irá o no en las listas del PSM para las elecciones del 22 de mayo de 2011 y ha señalado que no ha tenido ocasión de hablar sobre esto con el de Parla. "Más allá de nombres, de presencias en listas, lo que importa es que yo estoy en la Ejecutiva regional y que Tomás Gómez tiene mi total y absoluto apoyo y respaldo. Voy a trabajar con la misma intensidad con la que me han visto trabajar en las primarias, con esa pasión y ganas para que sea Tomás Gómez quien gane las elecciones", ha asegurado.



La ministra ha insistido además en que su candidato, tiene todo su "apoyo y afecto personal" y se ha mostrado segura de que será quien bata a Esperanza Aguirre en los próximos comicios.



"Hoy es un buen día porque el Partido Socialista tiene candidato", ha comentado a su llegada al Comité Regional.