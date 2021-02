Si en su primera intervención este domingo tras ganar a Trinidad Jiménez en las primarias de Madrid, Tomás Gómez no mencionó al presidente del Gobierno ni una sola vez, este lunes el secretario general del PSM ha tenido que afanarse en desmentir la lectura que ha hecho la prensa de la votación: que su victoria es la derrota de José Luis Rodríguez Zapatero.

Tomás Gómez ha asegurado en los micrófonos de En Días Como Hoy, de RNE, que Zapatero "no se presentaba" a las primarias y que "ha salido reforzado de este proceso de democracia en Madrid".

El ganador de las primarias ha insistido en esta idea en todas las intervenciones que ha tenido este lunes por la mañana en distintos medios de comunicación.

Gómez ha explicado en RNE que si llega a saber "la que se monta hoy", habría apuntado otro párrafo en su discurso para hablar del presidente del Gobierno tras imponerse a Jiménez con el 51,3% de los votos (558 de diferencia). Para quien sí tuvo palabras en ese primer discurso fue para la ministra de Sanidad, a la que calificó de "rival formidable".

Tomás Gómez ha conseguido el 51,8% de los votos, frente al 48% de Trinidad Jiménez. Una diferencia que se traduce en una victoria por sólo 558 papeletas más. Las primeras palabas de Tomás Gómez como vencedor se las ha dedicado a su rival. "Trinidad Jiménez ha sido una rival formidable", aseguraba. Es la primera vez que se celebran primarias en Madrid y, ante el riesgo de aparente ruptura en el partido, los discursos de ambos políticos, sin permitir preguntas, fueron de integración y de unidad. "Los socialistas madrileños ya no somos de una opción o de otra opción. Hoy desde las ocho de la tarde estamos todos juntos, somos todos un mismo equipo y desde luego de cada uno de nosotros se espera lo que vamos a hacer: dar lo mejor de nosotros mismos para alcanzar la victoria el próximo 22 de mayo", decía Tomás Gómez. Nada más conocer los resultados, la ministra de Sanidad daba las gracias a los militantes y mostraba su apoyo incondicional al candidato. (04/10/10)

"La democracia nunca puede ser un revés para nadie ni un duro golpe para nadie, y menos para el presidente del Gobierno porque si alguien cree en la democracia, ese es él", ha asegurado este lunes en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

A pesar de que Gómez asegura que los resultados no dañan a Zapatero, la prensa de todo el país interpreta la derrota de Trinidad Jiménez como un golpe al propio presidente del Gobierno, al que ven "derrotado", "noqueado" o "golpeado" por los militantes de su partido.

Por este motivo, Gómez ha negado que haya inaugurado el "postzapaterismo", como apunta algún periódico esta mañana, y ha asegurado que no contempla "la hipótesis de que Zapatero no se presente a la reelección" y sea el próximo presidente del Gobierno.

El secretario general del PSM ha subrayado que lo que este domingo se elegía en las primarias era "quién era mejor candidato para enfrentarse a Esperanza Aguirre y arrebatar al PP la Comunidad de Madrid". No decidían "nada a cerca de de la dirección nacional ni regional, sólo quién querían que fuera cabeza de lista".

En otra entrevista concedida a Onda Cero, Tomás Gómez asegura que los militantes madrileños no enviaron a Zapatero ningún "mensaje cifrado" como interpreta la prensa.

No se decidía nada sobre la dirección nacional

Preguntado en RNE sobre si ofrecerá a Trinidad Jiménez ser la número 2 en las listas del PSM a las elecciones autonómicas del 22 de mayo en Madrid, Gómez ha afirmado que aún "falta tiempo" para decidir los nombres ya que las candidaturas no se cerrarán hasta enero o febrero.

Gómez ha explicado que recibió también una llamada del vicesecretario general del PSOE, José Blanco , partidario de Trinidad Jiménez, pero no ha podido asegurar si el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le llamó o le mandó un mensaje porque recibió "más de 300 mensajes" y un "número importante de llamadas" y no sabe si entre ellas estaba la de Rubalcaba.

Por otra parte, Tomás Gómez ha explicado en los micrófonos de RNE que no pudo atender la llamada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, este domingo tras la victoria porque estaba hablando con la prensa, en "plena vorágine de datos y celebración".

Gómez: primarias gracias a Zapatero

Gómez ha señalado este lunes en Telecinco que, de hecho, el proceso de primarias ha sido posible porque el PSM "llegó a un acuerdo" con Zapatero.

"Antes de aquella famosa reunión del 7 de agosto en Moncloa había algunos dirigentes de mi partido que no querían que se produjeran elecciones primarias y que me pedían que me retirase y fue precisamente Zapatero quien, ante al duda, como él bien dice, democracia", ha recordado en Telecinco.

Además, ha explicado que los socialistas madrileños se sienten "muy orgullosos" de su partido y de sí mismos tras atravesar este proceso.

"Los ciudadanos saben que somos un partido maduro en Madrid, preparado para gobernar. Han podido conocer nuestro proyecto político, completo y concreto, para gobernar la Comunidad de Madrid", ha dicho.