El Parlamento islandés (Althingi) ha aprobado este martes por 33 votos a favor y 30 en contra que el ex primer ministro conservador Geir H. Haarde sea llevado a un tribunal especial por presunta negligencia durante su mandato, en el que se produjo el colapso bancario del país en octubre de 2008.

En otra votación, el Althingi consideró que tres ex altos cargos del gobierno durante el mandato de Haarde (2006-2009) no habían incurrido en delito por su actuación, en contra de lo que había afirmado una comisión investigadora parlamentaria.

Se trata del también conservador y ex ministro de Finanazas, Arni M. Mathiesen; y dos socialdemócratas, la ex titular de Asuntos Exteriores y ex líder de este partido, Ingibjorg Solrun Gisladottir; y el ex ministro de Comercio, Bjorgvin G. Sigurdsson.

Lo juzgará un tribunal especial El Landsdomur, un tribunal especial creado en 1905 para casos contra miembros del gobierno y que hasta ahora nunca había intervenido, será el encargado de estudiar el caso de Haarde, de 59 años. El punto de partida para la resolución fue el informe presentado el pasado 11 de septiembre por la comisión investigadora parlamentaria, aprobado por 5 votos a favor y 4 en contra. El dictamen provocó una polémica entre la primera ministra, Jóhanna Sigurdárdottir, y el ministro de Finanzas y líder de su socio en el Gobierno, el Movimiento de Izquierda Verde, Steingrimur J. Sigfusson. Mientras ella era partidaria de cerrar el caso al considerar que los ex altos cargos no podían haber evitado el colapso económico, su socio de Gobierno opinaba lo contrario.