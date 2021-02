La 55 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) se abrirá el próximo 23 de octubre con la última película de la directora madrileña Icíar Bollaín, También la lluvia, que no concursará en la sección oficial.

También la lluvia, con guión de Paul Laverty y música de Alberto Iglesias, es una coproducción entre España, México y Francia rodada el Latinoamérica y está protagonizada por Gael García Bernal, Luis Tosar, Raúl Arévalo y Karra Elejalde.

Punto de Encuentro y documentales

Por último, Sin retorno es un thriller que se desarrolla en Buenos Aires y trata sobre un joven que atropella a un ciclista al volver de una fiesta.

Cuenta con las interpretaciones de los actores Martín Slipak, Leonardo Sbaraglia, Bárbara Goenaga, Federico Luppi y Ana Celentano.

La sección paralela Punto de Encuentro, también de carácter competitivo, presentará dos producciones españolas: Retornos, el debut en el largometraje del cineasta gallego Luis Avilés, protagonizado por Manuela Vellés, Emilio Gutiérrez Caba, Xavier Estévez y María Bouzas, y The Unmaking of (O cómo no se hizo), último trabajo del director y guionista Chumilla Carbajosa.

El apartado de la Seminci dedicado al documental, Tiempo de Historia, cuenta también con una amplia nómina de producciones españolas, entre ellas la última de la navarra Helena Taberna, Nagore, con la que ahonda en el caso de la joven Nagore Laffage, cuyo asesinato en 2008 conmocionó a la sociedad vasca.

Albert Solé presenta Al final de la escapada, que recoge las imágenes filmadas en los últimos meses de la vida de su amigo Miguel Núñez, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.

El director salmantino Chema de la Peña concurre con Un cine como tú en un país como este, en el que recuerda los inicios profesionales de Fernando Colomo, Fernando Trueba, Imanol Uribe, Carmen Maura o Antonio Resines, protagonistas del llamado "Nuevo cine español" en los años 80.