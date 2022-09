La crisis favorece el aumento de alumnos en los centros públicos y en Formación Profesional

La semana pasada arrancó el curso escolar con más alumnos en enseñanzas no universitarias de la historia en España, con más de 7,7 millones de estudiantes. Este lunes comenzarán las clases en Madrid, Cantabria, Murcia, Baleares y Extremadura, cuyas vacaciones estivales terminan este domingo.

La matriculación en los centros públicos ha ganado peso en muchas comunidades como Madrid, Cataluña o el País Vasco en un curso escolar marcado por la crisis económica. Sin embargo, no todos los Gobiernos autonómicos reconocen este factor como causa directa y prefieren hablar del "atractivo" de la enseñanza pública en sus territorios.

Desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa) aseguran que ya habían advertido que la crisis iba a golpear a las familias de los centros concertados. Desde CEAPA creen que el aumento de la enseñanza pública es "una buena noticia".

Otro de los rasgos de este curso es el aumento de los jóvenes que siguen sus estudios después de la etapa obligatoria porque consideran, según el Ministerio de Educación, que la formación es clave para conseguir trabajo en el futuro. Los matriculados en Bachillerato han subido un 1,4% y los de Formación Profesional un 6%. Los que harán un ciclo de FP a distancia aumentan un 72%.

Según datos del Ministerio de Educación, este curso estudiarán en centros públicos el 67,6% de los alumnos frente al 67,3% que lo hicieron en el curso 2008-2009. La privada se mantiene a nivel estatal con un 6,6% mientras que la escuela concertada pasa del 26,2% al 25,8%.

Las comunidades autónomas de España con menor peso de la red pública son Madrid y el País Vasco. En las dos ha habido un aumento significativo de alumnos que irán a centros sustentados solo con fondos públicos.

La pública madrileña es la que más gana: 12.632 alumnos nuevos hasta llegar a los 658.401, que representan el 59,85% de todos los alumnos de enseñanzas no universitarias.

Y es que existen diferencias notables entre comunidades. El sector público no tiene el mismo peso en Castilla-La Mancha, por ejemplo, donde el curso pasado el 81,8% de los alumnos estudiaban en estos centros, o Extremadura (78,9%), que en Madrid o el País Vasco, como se puede ver en este gráfico del Ministerio de Educación:

En el País Vasco, añaden, se da el "paradigma de las dos redes", pública y privada, que están equilibradas. Hay casi el mismo número de centros públicos que de centros concertados. Privados completamente solo hay unos pocos, con un peso que no es representativo.

Fuentes del Departamento de Educación del País Vasco explican a rtve.es que pueden haber influido elementos como la crisis , que no se puede desdeñar el elemento económico, pero que creen que en el caso de Euskadi el mayor peso por primera vez de la escuela pública se explica por la "mayor confianza" de las familias en estos centros.

Fuentes de Educación, apuntan a que la crisis puede ser una hipótesis pero que no se puede afirmar con rotundidad sin hacer un estudio científico.

El presidente de Concapa afirma que la crisis influye, pero también el hecho de que el Bachillerato no es gratuito. "Es un atentado más a la libertad de enseñanza" .

"Buena noticia" para los defensores de la escuela pública

La Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres (CEAPA) aseguran que el aumento del alumnado de los centros públicos siempre es una "buena noticia" porque es la única que "garantiza la calidad", según señala su presidente a rtve.es, Pedro Rascón.

Aunque no han hecho un análisis sobre esta circunstancia, en CEAPA no ven extraño que las familias en una situación de crisis acaben optando por centros públicos.

“Todos los padres saben que un centro religioso implica más gastos que uno público“

Rascón asegura que la crisis no debería explicar el trasvase de alumnos al sistema público, ya que "en teoría los concertados no cobran cuotas". Sin embargo, el presidente de CEAPA cree que no es así y que hay pagos "encubiertos".

"En los públicos puedes ser de la asociación de padres o no. En los concertados tienes que ser del APA. También pasa con determinadas actividades extraescolares. No son obligatorias pero te dicen que son muy recomendables para tu hijo", explica Rascón.

El presidente de CEAPA asegura que estas cuotas no son ilegales pero "todos los padres saben que llevar a tu hijo a un centro religioso implica más gastos que una escuela pública".