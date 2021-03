41 millones de usuarios de Blackberry en India podrían verse afectados por la amenaza que su Gobierno ha lanzado a Research In Motion (RIM), fabricante de este teléfono. Sus usuarios solo podrían navegar por Internet y hacer llamadas.

India, uno de los mercados más prósperos para RIM, bloqueará el correo electrónico y el chat de Blackberry si antes del 31 de Agosto la compañía no aborda sus exigencias sobre seguridad. "Si antes del 31 de agosto no nos proporcionan una solución técnica, el Gobierno examinará la situación y tomará medidas para bloquear estos dos servicios de la red" dice el Gobierno indio.

Este ultimátum viene después de que la inteligencia india, el secretario de Interior y los operadores discutieran la manera de acceder a los contenidos.

El gobierno admite sin tapujos que los mensajes de texto y de voz de Blackberry son "accesibles" para su seguridad. No sucede lo mismo con los correos electrónicos que van codificados y se gestionan directamente en servidores de Canadá.

Seguridad y razones morales

Para acceder a estos datos, India alega razones de seguridad basándose en los teléfonos satélite que la policía india encontró en los ataques de Mumbai en 2008 donde 166 personas fallecieron.

Pero al igual que otros países de Oriente Medio, también alega razones morales como la propagación de la pornografía o los contactos entre hombres y mujeres no relacionados.

No obstante, Prasanto K. Roy, presidente de Cybermedia (conglomerado mediático y editorial indio) asegura que las cuentas Blackberry no son atractivas para los terroristas porque van asociadas a una identidad y una residencia válida. A su juicio, los países que más presionan a RIM coinciden con los más activos a la hora de censurar a disidentes y medios. "La India, desafortunadamente, parece estar intentando unirse a este no demasiado elitista club"

En las últimas semanas el teléfono Blackberry, muy popular por su seguridad entre ejecutivos y líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos, se ha convertido en un deseado objeto de control por varios Gobiernos. Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Argelia y Kuwait también solicitan este acceso.