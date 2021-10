El presidente de la Diputación de Alicante, el popular José Joaquín Ripoll, que ayer fue detenido y puesto en libertad en una operación anticorrupción ha negado en rueda de prensa que en los registros que la policía realizó en su domicilio y su despacho fuera incautada cantidad de dinero alguna. Sin embargo, no ha querido aclarar si está en libertad con cargo o sin cargos.

Ripoll, que ha comenzado su comparecencia asegurando que personalemnte "nadie" le ha dicho los hechos de los que se le acusa, ha relatado cómo este martes se presentó la policía en su domicilio para detenerle. "Me pillaron en pijama. Les atendí y acompañé e hice todo lo que me requirieron. Después de contestar sus preguntas, me dieron una célula de citación para mañana día 8".

A preguntas de los periodistas, Ripoll, que ha confirmado que mañana se presentará ante el juez a las 14.00 en el juzgado de Orihuela, ha revelado que "habló con Rajoy" durante la tarde, quien le "trasladó todo su cariño y todo su apoyo", al tiempo que ha apostillado: "Si yo le contara todo lo que me cuenta Rajoy cuando hablo con él".

"Los hechos son los hechos y ustedes ya interpreten lo que quieran". Así de impreciso se ha mostado el presidente de la Diputación de Alicante al ser preguntado por si pesan cargos en su contra. Además, ha negado que la Diputación emitiera ningún comunicado informando de su libertad con cargos para luego precisar que "si lo hicieron fue sin mi consentimiento".

Además, ha explicado que tanto en el registro de su domicilio como en los dos realizados en la Diputación -en su despacho y en el de su secretaria- la policía se incautó de diferentes documentos, entre ellos algunos "oficiales".

"Después de hacer el registro en mi domicilio y en mi despacho, el responsable judicial requirIó el expediente de adjudicación del plan zonal de la zona 17, correspondiente a Orihuela", ha precisado el presidente de Alicante, que ha descrito como "bueno" su estado de ánimo tras la detención.

"No puedo responder preguntas concretas, ya que dado que tengo una célula de citación mi obligación es atender primero al juez", ha sostenido Ripoll quien se ha mostrado partidario de colaborar en la investigación.

Quien se ha referido esta mañana a la detención de Ripoll ha sido la secretaria del Partido Popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, que en una entrevista en RNE ha pedido "prudencia" y ha denunciado que "la pena de telediario en este país se usa mucho y se te juzga de forma indiscriminada".