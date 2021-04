Finalmente, sindicatos, patronal y Gobierno no han conseguido cerrar un acuerdo para llevar a cabo un reforma laboral en el plazo que ellos mismos se habían concedido, el mes de mayo: el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y los líderes de los sindicatos UGT y CC.OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han mantenido una reunión para intentar desbloquear una reforma que encalla fundamentalmente en el coste del despido y sus causas, sin que haya más consenso que el de continuar las negociaciones en los próximos días.

Ante la falta de consenso, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, ha advertido de que "antes de que termine junio" el Gobierno pondrá en marcha la reforma laboral si los agentes sociales no alcanzan un consenso.

Así lo ha anunciado durante la clausura de la XXVII Asamblea Anual de Socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), donde ha señalado que "si no hay resultados en la negociación que mantienen los agentes sociales, la pondrá en marcha el Gobierno en muy corto plazo".

La CEOE ve difícil el acuerdo

Por su parte, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha asegurado este lunes que ve "difícil" el acuerdo, por lo que descarta que el consenso se alcance esta semana.

En declaraciones a la prensa en el Club Siglo XXI, Díaz Ferrán ha señalado que está "convencido" de que el Gobierno y los agentes sociales (la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT) no cerrarán la reforma en esta semana porque, en la reunión tripartita de este lunes, se han constatado de nuevo las diferencias entre las partes.

Por ello, el Gobierno, los empresarios y los sindicatos han decidido seguir negociando unos días más, aunque no han concretado cuántos más en el comunicado conjunto enviado tras la reunión.

Según ha explicado, esto supone que las conversaciones durarán "esta semana y algunos días" de la siguiente y, en esos días, la intención es "redoblar los esfuerzos", algo que, ha señalado, no sabe cómo se va a conseguir, porque "lo estamos poniendo todo" en la negociación y hasta el momento no se ha logrado un acercamiento.

Díaz Ferrán ha reiterado que, si no es posible el acuerdo entre los agentes sociales, el Gobierno debe legislar, ya que tiene un calendario "bastante marcado por Bruselas". Además, el presidente de la patronal ha advertido de que la reforma laboral debe ser "profunda" para que el empresariado la pueda firmar.

"Nosotros no podemos firmar algo que no sea lo que necesita el país", ha advertido, porque "ya estamos fuera del tiempo" en que se debería haber hecho.