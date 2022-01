La historia de Los Coronas se remonta a principios de los 90 en Madrid, ajenos a las corrientes musicales del momento lo suyo siempre ha sido la fidelidad hacia un estilo y una actitud. Son el primer grupo hispano en practicar música surf, una autentica maquina de rock'n'roll instrumental bien engrasada.



Ellos ya existían antes de que Tarantino popularizase el "sonido surf" con su película Pulp Fiction, enseñando así al mundo comercial el valor de una música que se remonta a los primeros años 50 y que sigue existiendo a pesar de la vorágine que acarrea la música en los últimos años. Con todo, Los Coronas demuestran que la música surf no deja de ser una eterna espiral sónica.



Al trío de sus comienzos se les unen Javi Vacas (La Vacaazul, Deluxe, Tres Hombres) al bajo y Oscar Ibarra (Marlango) a la trompeta. Junto a ellos Fernando Pardo (Sex Museum) guitarra, David Krahe (No Wonder) guitarra y Roberto Loza (Sex Museum) a la batería conforman Los Coronas.



En el 2006, Los Coronas, coincidiendo con su éxitosa gira de presentación por tierras mejicanas, publican 'Surfin Tenochtitlan'. Una recopilación de las mejores canciones de su carrera y que dan buena fe de la capacidad y buen gusto musical que han tenido en estos quince años de carrera.