Nikita Mikhalkov es a sus 65 años un director de espíritu joven, sin miedo a las polémicas y con una pasión desbordante por un cine en el que considera imprescindible que haya sentido del humor.

Mikhalkov presentó hoy en la competición oficial del Festival de Cannes la segunda parte de "Burnt by the sun" ("Quemado por el sol"), una personalísima visión de la II Guerra Mundial y, en especial, del papel que jugaron los rusos en ella.

Y en la que hay mucho humor negro y bromas macabras. Porque, como explica el director en una entrevista con tres medios de comunicación: "No puedes ganar en una guerra sin sentido del humor".

"No puedes hacer nada sin sentido del humor. No puedes tratarte a ti mismo sin sentido del humor. Para mí es la base de todo", explica entre gestos que no paran y que le hacen parecer italiano.

Al respecto recuerda lo que decía el actor y director ruso Konstantin Stanivslasky: "Busca algo divertido en una situación trágica y busca algo trágico en una situación divertida".

Una historia que llegará a las 15 horas en su versión televisiva y que ha costado 40 millones de dólares, el mayor presupuesto de una película rusa.

"Lo que me interesa es dónde está Dios en este mundo, en este desastre", explica el director, que recuerda cómo la religión fue erradicada de Rusia, lo que cambió totalmente la personalidad y la forma de pensar de los ciudadanos rusos.

Durante muchos años la gente se relacionaba en Rusia sobre la base de lo que dictaba la Biblia y, de repente, desapareció. "Stalin se convirtió en Dios y la moral del comunismo se convirtió en la Biblia. La ideología oficial reemplazó a la religión", lo que terminó por ser un "desastre". De ahí que Mikhalkov asegure no tener miedo de las diferentes religiones, sino de los no creyentes.

Un tema recurrente en los filmes del único director ruso desde la desintegración de la Unión Soviética que ha ganado un Óscar -a la mejor película extranjera en 1994 por "Burnt by the sun".

Un filme húngaro sobre Frankenstein pasa de puntillas por Cannes El filme húngaro "Szelid Teremtés. A Frankenstein Terv", de Kornél Mundruczo, pasó hoy de puntillas por la competición oficial de Cannes, donde esta extraña versión del mito de Frankenstein fue recibida con bastante frialdad. Eclipsada por la presentación también hoy de "Burnt by the sun 2", de Nikita Mijalkov, la película de Mundruczo no recibió mucha atención y apenas una decena de periodistas en la rueda de prensa de presentación. "Tender Son - The Frankenstein Project" es el título internacional de una historia sobre un joven, Rudi, que regresa a su casa tras salir del centro en el que se ha criado, pero su madre no le recibe como esperaba y su personalidad entre inocente y salvaje no le ayuda a integrarse en un mundo bastante irreal. Un personaje que resume todo lo que siempre se ha pensado sobre el monstruo de Frankenstein pero que al mismo tiempo es una persona inocente, explicó el director, que además interpreta al padre de Rudi, aunque el joven desconoce la identidad de su progenitor. Mundruczo ha buscado crear un mundo muy simple, muy inusual en estos momentos, en el que Rudi trata de encajar pero le resulta imposible con un comportamiento en el que la violencia es un elemento que forma parte de su naturaleza. Un filme violento, con escenas tremendas por su frialdad y con una estética muy cuidada. Al respecto, el realizador explicó que utilizó lentes que proporcionan una luz muy blanca para resaltar aún más la luz procedente de la nieve que rodea toda la historia. Otro elemento importante de la puesta en escena el edificio en el que se desarrolla gran parte de la historia, semiabandonado y casi en ruinas, un lugar de lo más adecuado para su desarrollo y que se convierte en un protagonista más de la película. Un lugar que Mundruczo tardó mucho encontrar porque quería un edificio que permitiera crear una atmósfera cerrada y con el que pudiera expresar lo que siente por la ciudad de Budapest, a la que él llego de un lugar diferente, como el protagonista del filme.