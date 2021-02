¿Por qué el agua y el aceite no se pueden mezclar?

PREGUNTA: ¿Por qué el aceite no se mezcla con el agua? MIRIAM D.

Imposible. No lo intente más. Desista. Por más que agita la botella con aceite y agua, la mezcla no se vuelve homogénea. El agua y el aceite no se pueden disolver el uno en el otro. ¿Por qué?

La molécula de agua (H2O) se comporta como un imán. Tiene un polo positivo y otro negativo. El aceite, por su parte, se comporta de una forma completamente opuesta. Es un compuesto neutro. No tiene polaridad. Es decir, no se comporta como un imán. Por eso, no siente ni atracción ni repulsión por las moléculas de agua. El efecto es el mismo que si acercas un imán a un trozo de madera, por ejemplo.

Así, solo serán solubles en agua aquellas sustancias que se comporten como un imán. Algunos ejemplos de sustancias caseras de este tipo son el alcohol o el amoniaco.

“Lo que se disuelve en agua nunca se disuelve en aceite“

Por otra parte, y siguiendo el dicho 'Cada oveja con su pareja' lo que se disuelve en agua nunca se disuelve en aceite y lo que se disuelve en aceite nunca se disuelve en agua.

Manuel Díaz Escalera nos propone este divertido y sencillo experimento, la gota submarina:

MATERIAL:

1. Un recipiente pequeño y un vaso mayor.

2. Aceite.

3. Alcohol.

4. Agua.

5. Pegamento y una moneda (opcional)

6. Una cuchara.

MONTAJE Y EXPERIMENTO:

1. Si el recipiente pequeño es de plástico le pegamos en la base una moneda para darle mayor estabilidad y evitar que flote.

2. Se toma el recipiente pequeño, se llena de aceite hasta la mitad y se coloca en el fondo del vaso. En el vaso se echa, con precaución, la cantidad de alcohol que sea necesaria para cubrir el recipiente pequeño.

3. Luego, con una cuchara, se v