El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha defendido este lunes que "un grano no hace granero" y no deberían hacerse "causas generales contra nadie" en temas como la pederastia en la Iglesia o los casos de corrupción que han salpicado al PP.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', Bono ha asegurado que los casos de corrupción como el 'caso Gürtel' o el 'caso Palma Arena' deben ser investigados sin aprovechar la circusntancia para "hacer una causa general". "No todos los militantes del PP son 'El Bigotes' ni Correa", ha sentenciado.

Ha dicho confiar en la justicia sabiendo "que los jueces son humanos y a veces son como los dentistas y sacan la muela que no es".

"Los partidos debemos ser transparentes y no encubrir a los delincuentes, aunque tengan nuestro carné ", ha afirmado.

Preguntado por si podría aconsejar al líder del PP para lidiar con los casos de corrupción, el presidente del Congreso ha mantenido que le diría lo que en una ocasión tuvo que decir a su propio partido y es que " no se puede ocultar el delito ".

"La pederastia se debe denunciar ante el fiscal, no en el confesionario"

En relación a los casos de pederastia en el entorno de la Iglesia católica, ha apostado también por "no hacer una causa general". "La pederastia debe ser siempre condenada sea ejercida por personas con sotana o con pantalón corto", ha asegurado.

Bono, ha reconocido no obstante que "la imagen que está proyectando la jerarquía de la Iglesia no puede ser más equivocada" y ha calificado de "insultantes" las declaraciones del Predicador del Papa en las que comparaba los ataques a Benedicto XVI con el antisemitismo.

"La Iglesia no está actuando de manera inteligente al no hablar claro", ha sentenciado. Respecto a la pederastia, ha dicho Bono, "lo mejor que puede hacer la Iglesia es reconocerlo, perseguirlo y denunciarlo al fiscal, no en el confesionario".

El presidente del Congreso ha explicado que siente "dolor" por la existencia de estos crímenes pero también porque "haya quien encuentre en ésta una oportunidad para atacar a la Iglesia".

Asimismo ha criticado a la jerarquía de la Iglesia católica por representar a una iglesia "universal" y excluir "a las mujeres de los puestos directivos" o no abrir las puertas a todos los sacerdotes "al celibato voluntario".