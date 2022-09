El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha suspendido y aplazado para este miércoles las declaraciones de todos los imputados citados este martes, entre ellos el ex presidente balear Jaume Matas, a petición del abogado de éste después de que se presentaran nuevas pruebas en forma de escuchas telefónicas, según han confirmado a RTVE.es fuentes judiciales.

Las declaraciones han quedado suspendidas para dar tiempo a las defensas para estudiar las nuevas pruebas y se retomarán a las 9.00 horas de este miércoles.

Las grabaciones, nunca presentadas antes en el sumario, han sido dadas a conocer durante la declaración del cuñado de Matas y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, sobre las que ha sido preguntado y ha dicho no recordar, y corresponden a llamadas entre los imputados realizadas en diciembre de 2009. Estas grabaciones serían parte de una pieza nueva y secreta del sumario de este caso, donde se investiga el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena, el aumento del patrimonio de Matas y la supuesta financiación ilegal del PP, todo ello durante la anterior legislatura.

Sí ha dado tiempo a que declarara el cuñado del ex presidente del Govern balear Jaume Matas y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, que ha reconocido este martes ante el juez que pagó 32.000 euros en negro en la sede del PP, partido del que era gerente en la pasada legislatura, al constructor que realizó las obras del "palacete" que Matas compró en el centro de la capital balear, según informa RNE.

El dinero para este pago se lo dio su hermana y mujer de Matas, Maite Areal, ha dicho, según RNE. Además, el constructor que recibió el pago en metálico había realizado con anterioridad obras para acondicionar la nueva sede del PP balear.

El juez también le ha preguntado sobre el piso del lujoso barrio madrileño de Salamanca adquirido por el que fuera conseller de Obras Públicas en el primer Govern de Matas y su presunto testaferro, Bartomeu Reus, pero que se sospecha que es realmente propiedad de Matas. En este sentido, Areal ha admitido que pagó una señal de 100.000 euros en nombre de Matas para el piso, pero que finalmente fue escriturado a nombre de Bartomeu Reus, que luego se lo alquiló a la familia del ex líder del PP.

En cuanto a este alquiler, el cuñado de Matas ha reconocido que actuó como apoderado en esta operación y ha dicho que lo hizo para no perjudicar a Matas de cara a las elecciones.

Areal también ha negado que pagara 70.000 euros en negro a la agencia de comunicación Nimbus para financiar la campaña electoral de la pasada legislatura.

Además del cuñado de Matas estaban citados a declarar y lo seguirán haciendo mañana, Bartomeu Reus, la mujer del ex presidente balear, además de él mismo, quien está imputado por nueve delitos.

En el orden previsto inicialmente, tras la declaración de Fernando Areal estaba previsto que fuera el turno de declarar de Reus, luego de la esposa del ex president, mientras que el último será el propio Matas, todos ellos como encausados dentro de este procedimiento que suma más de 40 imputados. Entre ellos, ex altos cargos del PP, empresarios, constructores y proveedores que participaron en las obras de la considerada infraestructura estrella de los 'populares' durante la pasada legislatura (2003-2007).

Matas debe responder sobre las decisiones adoptadas durante la construcción del velódromo palmesano y que derivaron en el presunto desvío de más de 50 millones de euros públicos , así como acerca de su incremento patrimonial supuestamente ilícito durante su segunda etapa como máximo mandatario de la Comunidad balear. No obstante, la jornada de este martes se ha centrado en el incremento del patrimonio y la de mañana miércoles estaba previsto que se centrara en la construcción del Palma Arena.

A su llegada a los juzgados de Palma, el también ex ministro de Medio Ambiente ha sido abucheado por un grupo de ciudadanos que también han exhibido pancartas en su contra. El abucheo y los gritos de "chorizo" y "corrupto" se han repetido a las 14.15 horas, cuando Matas ha abandonado los juzgados.

Sin embargo, todo ello no impidió que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.

Pese a que según el documento la familia Matas paga oficialmente al mes 2.500 euros por el alquiler del inmueble, el ex presidente del Govern y su esposa serían los propietarios reales de la vivienda .

Sin embargo, no sólo esta mansión ha sido objeto de investigaciones, ya que la Guardia Civil emitió un informe relacionado con un piso situado en la calle Don Ramón de la Cruz, en el barrio de Salamanca de Madrid , que figura formalmente a nombre de Bartomeu Reus y quien según el Instituto Armado sería testaferro de Matas.

Según el Ministerio Público, el ex ministro pudo incurrir por este hecho en un delito de cohecho impropio y la rebaja en el precio habría supuesto "una dádiva o regalo en especie".

La investigación sobre el patrimonio de Matas fue iniciada por los fiscales anticorrupción de Baleares Juan Carrau y Pedro Horrach tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda que posee en la calle Sant Felio de Palma , conocida como palacete, por la que el ex dirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.

Hasta 30 años por nueve delitos

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 atribuye al ex ministro de Medio Ambiente un total de nueve tipos penales: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, un delito fiscal y otro electoral, castigados con penas que pueden alcanzar los 30 años de prisión.

Es por todo ello que, después de que el ex presidente perdiera las elecciones en 2007 y con ello su condición de aforado, el magistrado podría solicitar medidas cautelares contra el inculpado en caso de que así lo soliciten la Fiscalía anticorrupción o la acusación particular tras la declaración que lleve a cabo el ex jefe del Ejecutivo, que prevé prolongarse durante dos o tres días.

Está previsto, además, que Matas sea interrogado en el marco de la pieza abierta en relación a la presunta financiación irregular del PP durante los últimos comicios autonómicos y municipales.