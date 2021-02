Los trabajos de búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, desaparecida y presuntamente asesinada la noche del 24 al 25 de enero del pasado año 2009, han finalizado sin éxito sobre las once de la mañana en la zona de Caño Ronco de la localidad sevillana de Camas, 24 horas después de que dos máquinas retroexcavadoras comenzaran a remover la tierra.



A las 8 de la mañana comenzó la segunda jornada de trabajo junto a la casa familiar de la ex novia del asesino confeso, Miguel C., que ha concluido tres horas después. Las dos máquinas retroexcavadoras están ya tapando la zona inspeccionada.



Los trabajos, para los que los que las autoridades se habían dado un máximo de tres días, han sido supervisados por el jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Manuel Piedrabuena, que coordina el dispositivo de búsqueda del cuerpo de la joven y han sido presenciados por el padre y el abulo de Marta.