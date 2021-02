Extravagancia y sobriedad, color y oscuridad, sofisticación y pragmatismo. Todo cupo en la primera jornada de la 51ª edición de Cibeles Madrid Fashion Week, a excepción del miedo y los límites a la creatividad, en El Ego, hueco de la cita de moda para los jóvenes.

Diez jóvenes diseñadores han presentado este jueves sus propuestas para otoño-invierno en El Ego. Si en la mañana del jueves han sido Sara Coleman, Beba's Closet, Georgina Ordinas y Cati Serrà, además de Carmen March en el 'off' de Cibeles, por la tarde tocaba de nuevo riesgo creativo.

Anjara ha optado por prendas asimétricas para una mujer segura de sí misma que ansía la comodidad: largas rebecas, abrigos, leggins, chaquetas, chalecos, faldas de talle alto, algunas minifaldas y todo tipo de mangas en materiales puros como son el algodón, la lana, la seda y el cachemir.

El espíritu de la colección se materializa con superposiciones, pliegues y desordenados volúmenes en tonos grises, negros, granates y marrones que aportan personalidad pero no dejan de constituir una segunda piel para la mujer. Tachuelas, pieles y pelos sirven de contrapunto.

Solitas se ha atrevido con una explosión de colores y estampados sólo rota por la sobriedad de las gabardinas. Vestidos, camisolas de manga larga, batas, monos y leggins llenos de flores, animales y dibujos que parecen salidos de un universo onírico e estampados en licra, chifón y satén.

Sus siluetas son femeninas y recatadas, llamativas pero relajadas, con graciosas superposiciones que añaden movimiento a las prendas, volantes y degradados.

La anécdota del día se produjo en este desfile, cuando dos modelos decidieron quitarse los tacones de plataforma en mitad de la pasarela. No debían de resultar muy cómodos, ya que el resto de compañeras hicieron lo propio en el carrusel final.

Heavy metal y Edward Hopper

Maya Hansen, que junto a American Pérez cierra la jornada, ha intentado mezclar la delicadeza del corsé con la estridencia del heavy metal en prendas sofisticadas.

Las tachuelas, los parches de calaveras, el glitter y la polipiel, típicos de ese contexto musical, decoran vestidos voluptuosos concebidos para ser de alta costura.

American Pérez apuesta con su cálida colección por una mujer "femenina y pura", que vuelve a la alegría y la libertad de la adolescencia.

Inspiradas en el campo de la América profunda y en Twin Peaks, las siluetas inocentes beben del new look de los años 50 pero son muy cortas y se combinan con líneas masculinas más anchas para no caer en lo naíf.

Lana cachemir, sedas, piel y pelo en colores "robados" de las composiciones de Edward Hopper (mostazas, verde musgo, rosa palo y rojo cereza) consiguen un "look" colegial.