Los ministros de Empleo de los Veintisiete han acordado la ampliación hasta cuatro meses de los permisos de maternidad y paternidad, así como el reconocimiento de los derechos de seguridad social de los cónyuges de trabajadores autónomos que trabajen en el mismo negocio familiar.

Estas medidas han sido aprobadas en el Consejo de Empleo de la UE que se ha celebrado en Bruselas. De esta forma se pretenden mejorar la conciliación de la vida personal y familiar en los estados de la UE. Sin embargo, la iniciativa no afectará a España, al existir disposiciones legales que contemplan derechos similares o superiores.

La modificación resulta especialmente beneficiosa para algunos de los nuevos estados miembros, pero en el caso de España existen prerrogativas superiores y la medida no supondrá ningún cambio.

Derechos para autónomos

Los Veintisiete han acordado el refuerzo de los derechos de seguridad social para los cónyuges de los trabajadores por cuenta propia que trabajan en el mismo negocio familiar, y que en algunos países no sólo no están afiliados sino que no reciben ninguna protección social.

Un punto importante de esta propuesta es que prevé hacer extensivo el derecho también a las parejas de hecho.

En España, esas personas, salvo fraude, están ya afiliadas a la Seguridad Social, por lo que en la práctica no representa grandes cambios para nuestra legislación.

Además, las trabajadoras autónomas podrán beneficiarse del mismo permiso de maternidad que las empleadas por cuenta ajena.