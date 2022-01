Adiós a las nieves del Kilimanjaro

Las cumbres del Kilimanjaro, en Tanzania, podrían quedarse sin nieve en tan solo 20 años, o tal vez antes, según el último estudio de los hielos que quedan en la montaña. El aumento de las temperaturas en el planeta es la causa principal de esta pérdida de hielo.

Estas predicciones han sido publicadas en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. El estudio ha estado liderado por el profesor Lonnie Thompson, de la Universidad de Ohio.

El 85% de la nieve que cubría esta montaña en 1912 había desaparecido en 2007. En los últimos siete años del estudio, la pérdida fue de casi el 30%.

Las condiciones climáticas que afectan al Kilimanjaro son únicas. Hace unos 4.200 años hubo una gran sequía en esta región de África que ocasionó una gruesa capa de polvo, sin embargo, no estuvo acompañada de un derretimiento masivo.

"Esta es la primera vez que se ha calculado que el volumen de hielo perdido en la montaña", explica Thompson. Si nos fijamos en el porcentaje del volumen perdido desde el año 2000, vemos que el fin está cerca."

Preocupa especialmente el estado de los glaciares. El conocido como Furtwängler ha disminuido en un 50% entre 2000 y 2009.

"Ha perdido la mitad de su espesor", afirma Thompson. "En el futuro, habrá un año en el que el Furtwängler esté presente y al año siguiente habrá desaparecido"."