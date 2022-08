Obama y Zapatero han comparecido juntos ante la prensa delante de la chimenea del Despacho Oval. El presidente del Gobierno español ha asegurado tras su entrevista a solas con Obama que nuestro país "hará el máximo esfuerzo en Afganistán y en otras zonas del mundo".Este esfuerzo es el único punto nuevo que han tratado ambos dirigentes, según ha reconocido Zapatero, y. Una contribución que ha calificado de "importante".En la actualidad, hay 40 efectivos de la Guardia Civil asignados a estas tareas. Zapatero no ha dado más concreciones a este apoyo y complementa la decisión de enviar 200 soldados más para reforzar el contingente en Afganistán, que rebasa ya el millar de efectivos.Ambos líderes han hablado también de Guantánamo y, tras destacar que "se está concretando el número de personas que vamos a acoger", Zapatero ha subrayado el. No obstante, no ha aclarado si nuestro país recibirá a tres presos o a cinco, como desea la administración norteamericana.Por su parte, Obama ha agradecido la visita de Zapatero ycomerciales. Además, ha recordado que España ha sido el tercer inversor más importante en Estados Unidos en el último trimestre, así como que los estadounidenses son los principales inversores extranjeros en España.La entrevista bilateral y el almuerzo de trabajo entre ambas delegaciones, ha durado dos horas y ha pasado inadvertida en los medios de comunicación de EE.UU. Sólo la cadena CNN ha recogido el encuentro, pero ha sido para informar de la valoración de Obama sobre la crucial votación que se celebra esta tarde en el Senado sobre la reforma sanitaria.En la propia comparecencia conjunta en el Despacho Oval, la única pregunta dirigida a Obama ha sido sobre Afganistán, a raíz de la información del Washington Post que señala que la administración norteamericana no había computado las tropas de apoyo -médicos, policía militar o ingenieros- en el refuerzo del contingente en Afganistán. Obama ha señalado que era "consistente" con lo que aprobó en marzo y que todavía no ha decidido si enviará más tropas.Zapatero ha llegado puntual a la Casa Blanca, donde ha sido recibido por la jefa de protocolo y ha entrado al edificio junto a su delegación, de la que, entre otros, forman parte el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos; el embajador de España en Estados Unidos, Jorge Dezcallar; el secretario general de la Presidencia, Bernardino León; y el director de la oficina Económica, Javier Vallés.Las dos delegaciones han hablado también de la lucha contra el cambio climático, la crisis financiera internacional y los avances en las negociaciones en Oriente Medio. América Latina, la Presidencia española de la UE y la cooperación bilateral en infraestructuras han estado también en la agenda de esta reunión.Se trata de la primera vez que Zapatero es recibido en el Despacho Oval y la cita supone la plena normalización de las relaciones entre los dos países, sin reuniones al más alto nivel desde que el presidente del Gobierno español ordenara retirar las tropas de Irak en 2004, nada más llegar al poder.Zapatero también ha visitado esta tarde el Capitolio, donde ha mantenido una entrevista con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi . Tras abandonar la Casa Blanca, Zapatero tiene previsto emprender viaje a Siria , donde comenzará su primera gira por Oriente Medio.