Caso Gürtel Hernando dice que es "escandalosamente sorprendente" que el TSJV no investigue el informe

El secretario de política municipal del PSOE, Antonio Hernando, ha calificado de "escandalosamente sorprendente" que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) se haya negado a investigar el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre una presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de la trama Gürtel.



También ha apuntado que el asunto de los trajes de Francisco Camps es sólo "la guinda de un monumental pastel" de financiación irregular del PP.



En una entrevista en Radio Nacional, Hernando ha resaltado la "gravedad" de los hechos denunciados en el citado informe y asegura que esto "no ha hecho más que destapar" lo que es una "monumental" estructura de financiación ilegal del PP.



A su juicio, es "sorprendente" que el TSJV haya dicho que los hechos denunciados no guardan relación con la investigación abierta relativa al caso Gürtel ya que "a la vista está" que hay delitos "muy graves" que "deberían de haber sido investigados" en el momento en el que se hubiesen conocido.



Explicaciones en las Cortes Valencianas



Hernando considera necesario que tanto el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, como el presidente de la comunidad, Francisco Camps, "den explicaciones" porque el tema es lo "suficientemente grave" como para que "rectifiquen".



No obstante, indica que es "muy difícil" que lo hagan ya que "en las Cortes Valencianas el PP pasa el rodillo de forma permanente".



En respuesta a Rajoy, cree que lo de Valencia "no ha hecho nada más que empezar" y que el informe apunta a la comisión de "varios delitos".



Hernando ha explicado que "la financiación ilegal de un partido político tiene como objetivo fundamental competir con ventaja y pervertir la ley de financiación de los partidos y las limitaciones que establecen".



Precisamente esta mañana en "En Días como Hoy' de RNE, Javier Arenas, negaba la existencia de una trama de financiación ilegal del PP y afirmaba que en las cuentas de su formación no hay "una doble contabilidad".