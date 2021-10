La primera cumbre de Obama con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Y eso a regañadientes. La propia Casa Blanca había rebajado las expectativas antes del encuentro.Los tres líderes se han reunido a dos y tres bandas el hotel Waldorf Astoria de Nueva York, en vísperas de la Asamblea General de Naciones Unidas. Obama les ha animado a actuar urgentemente: 'es el momento de mostrar flexibilidad y sentido común, ya es hora de avanzar, no de hablar de iniciar negociaciones'.Pero más allá de la retórica, el encuentro se ha saldado sin ningún compromiso concreto, aparte de seguir hablando. Dice Obama que se han realizado progresos desde enero pero su enviado especial a Oriente Próximo, George Mitchell , ha reconocido que '' a la hora de reiniciar el diálogo.El desbloqueo no parece fácil. El premier israelí admite que todos están de acuerdo en que es preciso avanzar, pero rechaza cualquier condición previa para retomar el proceso de paz. En particular,Del otro lado, el presidente de la Autoridad Palestinaen cuanto a la congelación de los asentamientos. Netanyahu no está dispuesto a asumir ninguno de los compromisos alcanzados por gobiernos anteriores y exige a los palestinos que reconozcan al Estado judío.Pero además, Netanyahu se niega a incluir en las negociaciones la cuestión de los refugiados palestinos o el status de Jerusalén como capital del Estado hebreo. Y del otro lado, los árabes cuestionan también puntos supuestamente ya cerrados, como el trazado de las fronteras. Obama les ha pedido que den pasos concretos para avanzar en el proceso de paz.Y eso como primer paso para garantizarles un territorio desmilitarizado.Así las cosas, George Mitchell volverá la próxima semana a la zona para tratar dar un nuevo impulso. Y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, evaluará la situación en octubre e informará al Presidente.A diferencia del distanciamiento de Bush, Obama apuesta fuerte por la paz en Oriente Próximo. El encuentro de este martes ha sido su implicación más directa hasta la fecha. Es una de las prioridades de su mandato, empeñado en restaurar la imagen de Estados Unidos en el mundo árabe.Hasta el punto que las relaciones con Israel pasan por el peor momento de la década. Sin embargo, en una entrevista con la CNN, Netanyahu ha recordado la frase de Obama en el discurso del El Cairo: 'los lazos de EE.UU. con Israel son inquebrantables'.Por eso mismo,. Y menos a abrir un nuevo frente interno en su revuelta política interior. Lo último que le falta es que el poderoso lobby judío se le ponga en contra.