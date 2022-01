Adolfo Domínguez recupera el drapeado en Cibeles

El desfile más dinámico de los once primeros en presentarse en esta edición de Madrid Cibeles Fashion Week tiene también el dudoso honor de serdurante un tramo del mismo.Los modelos han comenzado a desfilar sin acompañamiento alguno, lo que ha arrancado algunos aplausos del público. Al finalizar el desfile, el propio diseñador ha pedido disculpas por el error.Adolfo Domínguez ha presentado una colección en diversos colores y ha recuperado para sus diseños el drapeado -que no se veía desde hace años-, combinado conEl desfile en el que, ha ido alternando los modelos masculinos y los femeninos.Los diseños de ellos van desde los trajes combinados con camisas o polos hasta los planteamientos más informales, con calzado deportivo y cómodo. También hay espacio para los jerséis y los cuellos altos.Para ellas se ha pensado en modelos de todo tipo, vestidos cortos y largos, lisos y estampados, con bolso a juego o sin él. Algunas de las modelos coincidían en sandalias, de gran plataforma y con tiras verdes y azules.Losen ambos casos, se reducen a los bolsos en ellas y a mochilas de diversos tipos en algunos de los diseños masculinos. En cualquier caso, tanto unos como otros destacan por suAdolfo Domínguez cuenta con una gran trayectoria que se inicia en los años 70 en el pequeño taller de sastrería de su padre. No sólo comercializa bajo su nombre moda, sino también líneas de perfumes, relojes, bisutería y decoración. Este mismo año ha lanzado las líneas ECO y U Plus.