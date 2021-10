Cataluña celebra una Diada con polémica a la espera de la sentencia del TC sobre el Estatut

A la Diada Nacional de Cataluña de este año, que se celebra a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, no le faltan polémicas. Ni musicales, por la presencia de la cantante israelí Noa, ni deportivas, por la participación de Laporta en una marcha independentista.



Por tener, tendrá hasta un referéndum independentista prohibido por la Justicia. La consulta no está convocada para el mismo 11 de septiembre, sino para dos días después en Arenys de Munt (Barcelona), donde la que sí está autorizada es una manifestación de Falange.



La Diada de este año será más que nunca una jornada de reivindicación de los símbolos nacionales de Cataluña ante el temor de que el Tribunal Constitucional pueda declarar inconstitucional el Estatut. El Partido Popular lo recurrió hace ya tres años, por definir a esta autonomía como nación y establecer, entre otros aspectos, el "deber" de aprender catalán.



En realidad, lo que se celebra es la derrota militar, tras 14 meses de asedio de Barcelona, de las fuerzas catalanas que apoyaban al archiduque Carlos de Austria frente a Felipe V de Borbón en la Guerra de Sucesión tras la muerte del último Austria, Carlos II.



La victoria de las tropas borbónicas aquel 11 de septiembre de 1714 supuso la supresión de los fueros y las instituciones políticas propias como las Cortes, la Generalitat y el Consell de Cent y la sustitución del catalán por el castellano en la vida pública.



A pesar de simbolizar una derrota y la pérdida de libertades, la primera ley aprobada por el Parlamento de Cataluña en 1980 declaró el 11 de septiembre como "Fiesta Nacional de Cataluña" el 11 de septiembre.



Se eligió esta fecha por significar "una actitud de reivindicación y resistencia activa frente a la opresión" y "la esperanza de una total recuperación nacional".



Antes, a finales del siglo XIX, esta fecha ya se conmemoraba con ofrendas al monumento de Rafael Casanova, que dirigía las tropas catalanas como "conseller en cap" de Barcelona durante la Guerra de Sucesión. Los actos quedaron prohibidos tras la Guerra Civil y no se reestablecieron hasta la muerte de Franco. En 1977 más de un millón de personas se manifestaron en Barcelona para pedir autogobierno.



La polémica por la presencia de Noa



Los actos oficiales de la Diada de 2009 comienzan con la ofrenda floral ante la tumba de Rafael Casanova en Sant Boi de Llobregat, que presidirá el presidente de la Generalitat, José Montilla.



El acto institucional, que se celebrará a partir de las 11.30 horas, tiene lugar en el Parc de Ciutadella, en Barcelona, organizado por la Generalitat y el Parlament. Este año tiene como fondo la celebración del 150 aniversario del nacimiento del presidente Francesc Macià y el Mediterráneo, por lo que se ha invitado a la cantante israelí Noa, que interpretará El cant del Ocells, de Pau Casals, acompañada por la Orquesta Árabe de Barcelona.



La presencia de Noa ha sido criticada por la plataforma Paremos la Guerra porque, en su opinión, en enero expresó su apoyo al ataque militar israelí sobre Gaza. Los antibelicistas repartirán octavillas y repartirán carteles para mostar su rechazo aunque en ningún caso "ni silbarán ni harán ruido" durante la interpretación.



A las críticas, se ha unido también ICV-EUiA, socio del Gobierno tripartido porque Noa "se significó muy claramente a favor de los bombardeos". Esta formación baraja que sus diputados exhiban un pin con la bandera palestina durante su actuación.



Noa ha calificado en declaraciones a Efe de "ridículo" que pretendan boicotear su actuación. "Durante toda mi carrera siempre me he mostrado como una gran partidaria del establecimiento de un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Por eso es tan ridículo que gente que se considera propalestina salga ahora en contra de mí", ha argumentado.



Marcha independentista



La otra polémica que ha salpicado a la Diada de este año ha venido de la mano del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, por confirmar su presencia en la marcha independentista.



Bajo el lema 'Somos una nación. ¡Queremos un Estado propio! recorrerá el centro de Barcelona por la tarde. Está organizada por Sobirania i Progrés, Plataforma pel Dret a Decidir, Deu Mil en Xarxa per l'Autodeterminació y Club FNEC, informa Efe.



Se han adherido además una cuarentena de asociaciones más, entre ellas, el Moviment Arenyenc per l'Autodeterminació, promotor del referéndum sobre la independencia de Cataluña convocado para el día 13 de septiembre en Arenys de Munt y que ha sido prohibido por la Justicia.



Aunque Laporta estará presente en los actos oficiales, el anuncio de su presencia en la marcha ha sido criticada, entre otros, por el secretario general de CiU y líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, aunque el presidente de CiU, Artur Mas, ha defendido su derecho a acudir a la protesta.



Los organizadores han afirmado que la protesta no pretende servir como aviso "preventivo" a una hipotética sentencia del Tribunal Constitucional que recorte el Estatut, sino que va más allá al reclamar directamente la independencia. "Las terceras vías, las alternativas a la independencia de nuestro país, han quedado desacreditadas por los hechos", reza el manifesto según Efe.



Actos contra los recortes del Estatuto



Estas plataformas soberanistas se han desmarcado este año de los actos de Òmnium Cultural, una plataforma que desde hace diez años celebra la Festa per la Llibertad con motivo de la Diada Nacional.



En su manifiesto, Somos nación. Nosotros decidimos, esta plataforma critica las "dilaciones injustificables de la sentencia del Tribunal Constitucional" sobre el Estatut y reivindica que "Cataluña, como toda nación, tiene el derecho de decidir libremente su futuro y aspirar, si quiere, a la plena soberanía".



En este sentido, no aceptan "nuevos recortes" ni "reinterpretaciones a la baja" del Estatut.



Un año más, y van tres, Cataluña celebra su Diada bajo la amenaza de que el Tribunal Constitucional tire para atrás la ley autonómica.