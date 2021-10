El grueso de los presidentes que asisten a la cumbre de Unasurpresentado por Venezuela e insistieron en la conveniencia de una reunión con Barack Obama para que explique el acuerdo militar con Colombia Ambas peticiones fueron expresadas por el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, a cargo de la presidencia temporal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en unos debates en los que el tono moderado contrastó con el clima de tensión previo a la cita en esta ciudad de la Patagonia argentina.Antes, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha asegurado que en el acuerdo militar con EE.UU."(El acuerdo) se rige por la integridad territorial de los Estados. Dispone que este acuerdo no se puede usar para la intervención de otros Estados", afirmó Uribe durante su discurso en la Unasur.Uribe se ha mostrado contrario a que la Unasur convoque a Barack Obama para hablar del acuerdo militar negociado entre Bogotá y Washington.", afirmó Uribe durante una intervención en la que respondió a las duras críticas del ecuatoriano Rafael Correa.Además, el presidente colombiano ha aprovechado su intervención para llamar la atención a sus vecinos sobre suy los paramilitares en Colombia. "Nos sigue inquietando que América Latina no condene el terrorismo de estos grupos", afirmó.Junto con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, Chávez ha pedido a Uribe que presente el documento del acuerdo con EE.UU. El venezolano ha incidido en lao que al menos "lo adelante para salir de tantas dudas e incógnitas que, por lo menos, tiene Venezuela".Chávez ha insistido en que "no hay ninguna duda" de que el pacto con ColombiaHa apuntado que "sería interesante conocer" los detalles del pacto militar y ha apoyado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, que hace unos días pidio una reunión con el mandatario estadounidense, Barack Obama, "para que dé explicaciones" y "tener más claridad de qué se trata esto".Con tono moderado, Chávez leyó partes de un documento que atribuyó al "Comando de Movilidad Aérea y Estrategia Global de Bases de Apoyo" de Estados Unidos, según el cual incluye el uso de la base colombiana de Palanquero yChávez ha afirmadotanto en Suramérica como hacia África en vista de que habla de "aumentar el alcance a todos los segmentos del globo" y el "lanzamiento de largo alcance de paracaidistas sin tener que abastecerse en vuelo".Por su parte, Correa ha coincidido en este argumento con su homólogo venezolano: "Sería bueno, señor presidente Uribe, que nos remita el documento del acuerdo", ha dicho, tras escuchar los argumentos del colombiano.Además, ha propuesto que el Consejo de Defensa de Unasur evalúe a fondo un documento militar atribuido a Estados Unidos por su colega venezolano, Hugo Chávez, y que. "No se puede aceptar que un documento como este nos trate como patio trasero", ha destacado Correa.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido a Colombia "garantías jurídicas" de que su acuerdo militar con Estados Unidos no afectará a la región, porque, dijo, "respetamos el acuerdo, pero queremos resguardarnos". "No va (en el acuerdo), pero tampoco lo prohíbe, el que no prohíbe lo permite, tenemos que tener cuidado con eso", afirmó, "tener cuidado y tomar sopa no le hace mal a nadie", bromeó.El líder brasileño recordó que, a su propuesta de convocar una reunión con los miembros de Unasur para debatir el tema, pero insistió en la importancia de "provocar una buena discusión con Obama para discutir cual es el papel de Estados Unidos para Latinoamérica"."Lo que queremos es cuando el compañero Uribe intenta mostrar que las bases ya existen en Colombia desde 1952, yo quería decirle de manera muy cariñosa, si las bases estadounidenses están en Colombia desde 1952 y aun no hay soluciones al problema, deberíamos pensar en otra cosa que podamos hacer en conjunto para solucionar los problemas", señaló.Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha propuesto a los presidentes que integran la Unasur firmar una declaración de rechazo a las bases militares extranjeras en Sudamérica. "que (indique que) presidentes de Sudamérica no aceptan ninguna base militar extranjera", sostuvo Morales durante su intervención en la cumbre.El mandatario boliviano ha pedido a sus colegas de la región "no tener miedo" de firmar la declaración conjunta. "a los presidentes de Sudamérica que estamos gestando la unidad. Para crear desconfianza, para enfrentarnos, los imperios nunca han querido la unidad de Sudamérica. No queremos ser instrumentos de la división" de la región, sostuvo."No se puede permitir una presencia militar extranjera en nuestro territorio. Es un mandato noble y sagrado que nos dan nuestros pueblos. Pensar que con este acuerdo se va a mejorar una lucha contra el narcotráfico, dudo;", afirmó el mandatario de Bolivia, que junto a Venezuela es el más crítico del trato entre Bogotá y Washington.Mientras, la presidenta argentina, Cristina Fernández, se ha sumado a los mandatarios suramericanos que pidieron al colombiano Álvaro Uribe que presente el acuerdo militar alcanzado con Estados Unidos. Fernández ha dicho que "restaría que conociéramos el documento firmado por Colombia para abordar el tema, no desde una retórica o un tono amical, sino como Estados que analizan los tratados, porque", dijo.Según Cristina Fernández, el combate contra el terrorismo y el narcotráfico "se funda más que en dispositivos militares, en dispositivos de inteligencia y contra-inteligencia". ", afirmó Fernández, que opinó que las características del armamento utilizado en las bases militares habitualmente responden "más a operativos de guerras convencionales que a dispositivos militares que tengan que ver con la lucha contra el narcotráfico".El presidente peruano, Alan García, ha pedido que el Consejo de Defensa de la Unasur se reúna para verificar los acuerdos militares con países de dentro y fuera de la región y revise el "vergonzoso" y millonario presupuesto militar del subcontinente. El organismo de Defensa regional también puede "analizar y verificar cualquier tipo de negociación con terceros países y alianzas militares bilaterales entre nosotros", agregó.La presidenta de Chile,y "cooperación entre estados vecinos" para bajar la tensión desatada en la región a raíz del pacto entre Bogotá y Washington.