El incendio que dejó 43 muertos en una boda en Kuwait fue provocado por la ex mujer del novio

El incendio que dejó 43 muertos durante la celebración de una boda el pasado fin de semana en Kuwait fue provocado. La ex mujer del hombre que se casaba ha confesado que fue ella la que prendió fuego a la carpa donde estaban las mujeres y los niños celebrando el nuevo enlace de su ex pareja, según ha informado la prensa local aunque no ha habido confirmación oficial según la agencia AFP.



El periódico Al-Qabas asegura que la mujer de 23 años ha confesado a la policía que prendió fuego a la carpa con gasolina para vengarse de los "malos tratos" que ha sufrido por parte de su ex marido. La tradición kuwaití prohíbe las celebraciones mixtas y en la carpa estaban sólo las invitadas femeninas.



Por su parte el periódico Kuwait Times informa de que la primera esposa del novio fue detenida después de que algunas sirvientas dijeran que la habían visto prender fuego a la tienda con trapos empapados en queroseno. Según estas fuentes, la novia consiguió escapar a las llamas, pero en el incendio perecieron su madre y su hermana.



El jefe de los bomberos, el general Jassem Mansouri, ha explicado a AFP que la última cifra de muertos asciende a 43 después del fallecimiento de dos mujeres que resultaron gravemente heridas en el incendio que se produjo en la noche del sábado al domingo. El último balance del domingo era de 41 personas, la mayoría mujeres y niños.



El incendio tuvo lugar en Jahra, al noroeste de Kuwait.



Según informa la BBC, ya se han celebrado los funerales de las víctimas que han podido ser identificadas, una tarea complicada puesto que los cadáveres quedaron prácticamente carbonizados como consecuencia de las llamas y será necesario recurrir a pruebas de ADN. La carpa en la que se celebraba la boda sólo contaba con una salida y no cumplía con las normas contraincendios, de acuerdo con los bomberos.



Algunos diputados, informa el 'Kuwait Times', han reclamado una investigación sobre lo ocurrido ya que consideran que el Gobierno no actuó lo suficientemente rápido para atender a las víctimas del peor siniestro de este tipo registrado en Kuwait. Por su parte, el emir, el príncipe heredero y el Gobierno se apresuraron a expresar sus condolencias y el primer ministro visitó a los heridos, prometiendo que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para que reciban atención médica.