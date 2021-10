Las partes en conflicto en Honduras han vuelto este domingo a la mesa de negociación en San José para tratar sobre la propuesta del presidente costarricense, Óscar Arias, para poner fin a la crisis política de ese país Los grupos designados tanto por el presidente depuesto, Manuel Zelaya, como por el gobernante de facto, Roberto Micheletti, han terminado las conversaciones en la residencia particular del presidente costarricense después de las largas discusiones en la víspera. El tema más polémico de la discusión, la posibilidad del regreso de Zelaya , que fue derrocado hace tres semanas en un golpe de Estado, ha sido aceptada por la delegación de MichelettiLas nuevas autoridades han acusado a Zelaya de 18 cargos entre los que se encuentra el dey la amenaza de arresto en cuanto ponga el pie en Honduras.Las delegaciones retomarán la negociación el próximo miércoles.El sábado, la jornada de diálogo se prolongó más de diez horas y al final Arias anunció que a pesar de la "discusión franca y constante, aun hay muchas diferencias" y reconoció que se requiere "un esfuerzo de flexibilidad para acercar posiciones".La ex ministra de Energía de Zelaya, Rixi Moncada, destacó que esta delegación, resaltando que ésta incluye el regreso de Zelaya al poder a partir del próximo 24 de julio.Sin embargo, Carlos López, actual canciller hondureño y líder del grupo que representa a Micheletti, fue enfático en que aún no se ha llegado a ningún acuerdo definitivo y que es necesario "un examen profundo" para analizar la legalidad de las medidas sugeridas por el mediador.Los otros puntos de la propuesta formulada por Ariascompuesto por representantes de los principales partidos políticos".Tambiény la "renuncia expresa" de Zelaya a realizar cualquier consulta popular no autorizada por la Constitución de su país.El mediador también propuso anticipar las elecciones hondureñas para el 25 de octubre y que el comando de las Fuerzas Armadas hondureñas pase del Poder Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoraly la normalidad" de los comicios.La última idea lanzada por Arias es la conformación de "una comisión de verificación compuesta por hondureños notables y miembros de organismos internacionales, en especial de lay supervise el correcto retorno al orden constitucional" en el país.Honduras se encuentra en una profunda crisis política desde el pasado 28 de junio, cuandoy el Congreso nombró en su lugar a Micheletti, quien no cuenta con reconocimiento internacional.El proceso de mediación liderado por Arias se inició el pasado 9 de julio, respaldado por la OEA y el Gobierno de Estados Unidos.