Zelaya no aceptará "premios" para los golpistas

El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, ha afirmado que, en alusión a una propuesta sugerida por el presidente de Costar Rica,, de conformar un gobierno de reconciliación en ese país. Este sábado se retoma el diálogo en Costa Rica para encontrar una solución."No conozco en detalles la propuesta (de Arias), pero si me dice que habrán premios para los golpistas, desde hoy digo que no puedo aceptar", ha señalado Zelaya.El depuesto presidente sostuvo que" y sería una "aberración" conceder ministerios a personas afines a Micheletti, por lo que consideró que la propuesta de Arias, premio Nobel de la Paz 1987, "no está siendo bien interpretada". Para Zelaya los "golpistas" deben estar frente a los tribunales de justicia del mundo y no "premiados" con cargos.Por su parte, el ministro hondureño de la Presidencia, Rafael Pineda, ha señalado que el gobernante Roberto Micheletti, designado por el Parlamento tras la expulsión Zelaya, acepta "una tercería", o tercer presidente, para superar la crisis.Pineda ha indicado a los periodistas en Tegucigalpa que Micheletti está "dispuesto a aceptar un presidente, pero sin que se violente la Constitución de la República.Por otra parte, ha denunciado que "no queda duda de las amenazas" y "hasta de acciones concretas " del jefe de Estado de Venezuela,, y sus seguidores en América del sur y en Nicaragua, contra la soberanía hondureña, sin precisar detalles. Chavez ha declarado que Zelaya entrará en Honduras en las próximas horas También "están diciéndonos que si no les obedecemos, están sus armas a disposición del presidente Zelaya para que encabece un movimiento armado en el país ", ha agregado. El ministro considera que las amenazas de Chávez, "más que una ofensa, son improcedentes a estas alturas del siglo".Pineda dice llamar a la paz, a la armonía, a la búsqueda de la solución con la ley, la Constitución, tradiciones, idiosincrasia y costumbres hondureñas. Además, el Gobierno que preside Micheletti, según Pineda, acepta que haya una amnistía para "los delitos políticos" en los que habría incurrido Zelaya.En su opinión, "los abruptos y ligerezas" de orden político cometidos por Zelaya y algunos de sus funcionarios "se pueden perdonar", pero "no los delitos comunes".El funcionario del Gobierno de Micheletti ha dicho ,además, que para una solución a la crisis, se debe propiciar un "que está a miles de kilómetros" de Honduras, en alusión a Hugo Chávez.El gobernante venezolano indicó el miércoles que en Honduras" que se podría extender por Centroamérica, si no se permite el regreso de Zelaya al poder.Los hondureños están a la expectativa de lo que pueda ocurrir este sábado en Costa Rica, donde se reanudará el diálogo para buscar una solución a la crisis hondureña, con la mediación del presidente de aquel país, Óscar Arias, quien ya ha sugerido la posibilidad deEl Gobierno de Micheletti ha anunciado el cese en sus funciones de 16 diplomáticos de este país en el exterior, fieles al presidente depuesto.El anuncio lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado, que además señala que se ha solicitado la intervención del Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General del Estado, "en vista de que algunas de estas personas están usurpando cargos y reteniendo bienes del Estado".