Un rayo en la vía del AVE Barcelona-Madrid deja a 280 viajeros parados durante dos horas

"A la altura de Guadalajara el tren se paró y estuvimos casi dos horas esperando hasta que nos cambiaron a otro AVE", ha denunciado a rtve.es uno de los pasajeros, que el jueves por la tarde viajaba en el AVE Barcelona-Madrid.



El tren salió de la ciudad condal a las 17:30 horas y tenía la llegada prevista a las 20:08 horas; finalmente los 280 pasajeros del AVE llegaron a la estación de Atocha con casi con dos horas de retaso acumulado.



El tren se paró y después de 20 minutos esperando se informó a los viajeros de una avería en la línea eléctrica. Unos 40 minutos más tarde conocieron que otro tren estaba en camino para poder continuar trayecto.



Tras la espera, sin aire acondicionado y con maletas en mano, se habilitaron dos rampas en las puertas de los vagones para poder cambiar de AVE y seguir trayecto.



Un rayo provocó la avería



La empresa que gestiona la red de infraestructuras ferroviarias de España, Adif, ha confirmado que un rayo cayó sobre la catenaria de la vía y provocó la incidencia. Los sistemas de control de las subestaciones, ante una subida de tensión superior a la normal, desconectan el suministro eléctrico para evitar "una incidencia aún peor", explican.



Fuentes de Renfe consultadas por rtve.es, aseguran que la avería en las infraestructuras "no depende de Renfe, sino de Adif".



"Faltaba tensión en ese punto y el tren no podía circular. Como el tren se paró muy cerca de Guadalajara, la mejor opción fue hacer salir a un tren desde Madrid, un tren reserva", señalan.



Incidente "poco habitual"



"Este tipo avería no es frecuente, pero no son descartables", argumentan en Adif.



También en Renfe destacan que "desde que el AVE Madrid-Barcelona se puso en marcha, en febrero de 2008, trabajamos con un índice de puntualidad del 99,1%." y recuerda que cada día circulan 50 trenes en este servicio. "Esta incidencia pertenece al 0,8% de trenes que tienen un retraso. Es un fallo muy poco habitual", indicó.



El "compromiso de puntualidad" de Renfe con el viajero garantiza la devolución del 50% del billete si el retraso llega a 15 minutos y del 100% si supera la media hora.



El pasado domingo,14 de junio, más de 600 viajeros se vieron afectados por una avería del AVE Sevilla-Madrid, que obligó a trasladar a un bebé recién nacido en ambulancia por las altas temperaturas.