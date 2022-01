Pamplona busca al Hemingway del siglo XXI

Cincuenta años después de la última visita del autor de "El viejo y el mar" a Pamplona, la ciudad convoca para los próximos Sanfermines un concurso internacional con el que pretende "encontrar al Ernest Hemingway del siglo XXI".El certamen, organizado por el Gobierno de la región de Navarra, buscadel escritor estadounidense a quien se le atribuye, en gran medida, la fama mundial de esos festejos populares gracias a su libro "The sun also rises", traducido en español como "Fiesta".Los concursantes tuvieron que enviar su solicitud acompañada de imágenes o vídeos de presentación de hasta veinticinco segundos de duración.En una criba virtual, el jurado del certamen seleccionará a los diez finalistas que pasarán a la fase presencial y serán invitados por las autoridades navarras a ir a Pamplona durante los días previos a los festejos.Durante la fase final, se convocará una gala a la cual asistirán los finalistas, ya caracterizados como el escritor, entre los que se seleccionará a tres.En la gala, abierta al público, los participantes deberán demostrar susmediante varias pruebas.Los tres finalistas se elegirán en función de criterios físicos y conocimiento del personaje, así como por su habilidad escénica en la lectura de textos de Hemingway.El ganador, cuyo nombre se hará público el próximo 4 de julio en un acto festivo en Pamplona, obtendrá un premio económico y un viaje de una semana para dos personas porestadounidense en Navarra.El concurso de dobles e imitadores de Hemingway es una de las nuevas propuestas de esa región del norte de España para atraer y mantener el turismo, explicó hoy en Madrid su responsable de Cultura y Turismo, Carlos Arce.Aseguró, asimismo, que el certamen ha despertado gran expectación y varios interesados ya se han puesto en contacto con el Gobierno navarro desde países como Estados Unidos o China.A los Sanfermines acuden anualmente miles de personas de todo el mundo atraídas por el mito creado por Hemingway que, como gran amante de la feria taurina, reflejó estos festejos en su novela "The sun also rises" (1932).La mayoría viaja a Pamplona para acudir a los encierros de toros que tienen lugar a primera hora de la mañana durante nueve días seguidos por las calles de la ciudad española, durante los cuales cientos de personas corren delante de seis astados en un tramo de 800 metros que finaliza en la plaza de toros, donde las reses se lidiarán por la tarde.