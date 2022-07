Mariano Rajoy: "Los ciudadanos deben reaccionar en 7-J a la incompetencia del Gobierno"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado este domingo que los ciudadanos "tienen la obligación de reaccionar" en las próximas elecciones europeas a la "incompetencia" de un Gobierno que sólo vive "pendiente de salir en el telediario para decir alguna genialidad".



En un día en que varios medios de comunicación publican sondeos sobre intención de voto en los comicios europeos del próximo domingo, en los que el PP aparece como vencedor o empatado con el PSOE, el líder de los populares ha llamado a la movilización porque en una situación de crisis, con "personas con miedo a perder su trabajo", es necesario "reaccionar".



Rajoy, durante un acto electoral celebrado en Zaragoza, ha incidido en que España es "un país infinitamente mejor que el Gobierno" y en que la necesidad de desalojar del poder al PSOE no responde a una rivalidad ideológica, sino a su "incompetencia". "No se ha visto nada igual desde 1977 y tenemos la obligación de reaccionar, pues con esta gente no se va a ninguna parte".



Ha insistido en que el cambio iniciado en Galicia el 1 de marzo a raíz de la victoria del candidato del PP Alberto Núñez Feijóo continuará el domingo que viene y culminará en las generales.



Y tras atribuir la responsabilidad de la crisis a Zapatero, pues en cinco años no ha acometido reforma alguna, ha dejado claro que el 7 de junio los ciudadanos pondrán "la primera piedra" para que Zapatero "se vaya a donde tiene que ir".



Armas arrojadizas: el Falcon, el aborto y Chaves



Los dos asuntos que con recurrencia saca a relucir el líder del PP durante la campaña han reaparecido hoy: el uso por parte de Zapatero de los aviones militares para participar en actos de su partido y la supuesta subvención que el hoy vicepresidente tercero, Manuel Chaves, dio a una empresa en la que trabajaba su hija.



Dos cuestiones que para Rajoy deben quedar reflejadas en los vídeos electorales socialistas, así como el de la reforma de la ley del aborto, toda vez que Zapatero, a su juicio, ha de explicar qué es para él que una padre o una madre "interfieran" en la vida de su hija si se debate entre abortar o no.



El presidente del PP ha puesto énfasis en exigir a Chaves que aclare si como presidente de Andalucía concedió una subvención, tras cambiar la normativa, a una empresa de la que su hija es apoderada.



Hasta en cuatro ocasiones, en diferentes fases de su alocución, ha recordado Rajoy qué hora era -las 12:41, las 12:42, etcétera- para remarcar que el vicepresidente tercero y ministro de Cooperación Territorial no había explicado todavía qué sucedió con aquella subvención.



Mientras unos, los del PSOE, se dedican "a los vídeos y a las juergas", según sus palabras, el PP hablará de la crisis económica y del modo de contener el crecimiento del desempleo, lo que en gran medida está supeditado al control del gasto público y al acierto de las reformas a poner en marcha.