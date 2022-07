Mayor Oreja: "Ojalá el debate de esta noche en TVE sea clarificador para que los españoles decidan"

Todo está listo para que Juan Fernando López Aguilar, líder de la lista del PSOE para las europeas, y Jaime Mayor Oreja, número uno de la lista del PP, midan sus fuerzas en un programa especial que podrá seguirse en directo, a partir de las 22.00, en TVE-1, RNE y RTVE.es.



Mayor Oreja dice sentirse totalmente recuperado de las anginas que sufrió este pasado sábado en plena campaña electoral y que le hizo tomar reposo durante unas horas. "Estoy preparado y con ganas de afronta el debatede con López Aguilar en TVE".



"Ojalá pueda ser un debate clarificador y un elemento esencial para que los españoles decidan" ha augurado Mayor Oreja.



El líder del PP, Mariano Rajoy, metido en plena campaña verá el debate desde Malaga donde este lunes tiene un mitín. "De una cosa estoy seguro", ha dicho el presidente del Partido Popular: " Yo creo que va a ganar Jaime por una razón, porque tiene los argumentos y tiene la razón".



El Partido Popular, con Jaime Mayor Oreja a la cabeza, abrió en Orense junto a Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo la campaña de las eleciones europeas del próximo 7 de junio.



Empezaron en la tierra de Rajoy, Galicia, talismán del partido y último feudo popular. Todos juntos recorrieron las calles de Ourense con el mismo esquema que utilizaron en la su exitosa campaña gallega: la agenda del líder nacional se pone a disposición del candidato.



En el mitin, Rajoy puso en duda la encuesta del CIS y aseguró que la ola de cambio comenzada en Galicia se proyectará sobre España con una victoria del PP sobre el PSOE que podría superar incluso la barrera de los cinco puntos.



Por su parte Núñez Feijoo identificó votar al PSOE con apoyar a Magdalena Álvarez, y respaldar al BNG con secundar a ERC.



Jaime Mayor Oreja tiene una larga trayectoria política: fue ministro de Interior y lleva 5 años como eurodiputado. Un nutrido camino político que no ha evitado que algunas personas le confundan con otras caras conocidas.



" Antes decomenzar el mitin una señora me ha dicho bienvenido Rajoy y otra me ha dicho bienvenido Mariano y una tercera, bienvenido Marcelino". Una anécdota que Oreja se tomó con humor.