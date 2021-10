Francisco Javier D.M., hermano mayor del asesino confeso de Marta del Castillo, que salió el miércoles de prisión por orden del juez, ha reiterado "con total rotundidad" que es "inocente".



El acusado, que fue puesto en libertad después de tres meses en la cárcel porque el juez entiende que desempeñó "un rol de menor entidad" con respecto a los otros tres encarcelados, afirma en un comunicado remitido a los medios que ya dijo en una carta que envió a los medios de comunicación que era inocente, en lo que vuelve a ratificarse.



"En aquel instante manifesté que era inocente y en esa posición me mantengo con total rotundidad. En nada ha cambiado lo que en su día llegué a decir cuando me dirigí a la sociedad a través de los medios", señala el hermano del principal encausado.



Tras esa afirmación, Francisco Javier expresa su esperanza en que "la sociedad entienda que mi inocencia es el único argumento que puedo esgrimir en este horrible y desgraciado asunto".



En su comunicado reconoce que "existe un interés social manifiesto en el conocimiento de todo tipo de detalles sobre la investigación que se está llevando a cabo". Sin embargo, señala que "con total respeto tanto a la labor judicial como policial", considera que "es mi obligación no realizar ningún tipo de declaración ni comparecencia en medio de comunicación alguno".



Por ello, se remite, "en cualquier caso, al resultado que se vaya produciendo en las actuaciones, las declaraciones realizadas por mi parte en las mismas y a las razones de justicia que, confío, alumbren la luz necesaria para el total esclarecimiento de los hechos", concluye el acusado.



La familia recurre la excarcelación



La Fiscalía de Sevilla no va a recurrir la puesta en libertad de Francisco Javier D.M., pero sí lo hará la acusación particular que ejercen los padres de la víctima.



La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha dicho que esta libertad no la recurrirá, pero se opondrá a que quede libre cualquiera de los otros tres encarcelados: el asesino confeso Miguel C.D., de 19 años, y sus amigos Samuel B.P. y Javier G.M., este último menor de edad.



Segarra ha asegurado que, incluso en el caso de que el cuerpo de Marta no aparezca, existen "pruebas para llevar el caso a juicio con garantías", pues el cadáver "no es la única fuente de prueba".



Fuentes de la Fiscalía han indicado a Efe que su decisión de no recurrir este auto de libertad se debe a que el encubrimiento de un delito, que incluye ocultar, alterar o inutilizar pruebas, así como ayudar al autor a eludir la acción de la Justicia, es impune entre hermanos.



Por su parte, el abogado José María Calero, que ejerce la acusación en nombre de la familia de Marta, ha dicho que existen un 99% de probabilidades de que recurra el auto de libertad con objeto de que la Audiencia de Sevilla "se pronuncie sobre la situación de esta persona", si bien tomará su decisión en los próximos días, cuando lo haya estudiado.



Convocan una manifestación de protesta



La familia también ha convocado una gran manifestación para el próximo 5 de junio en Sevilla (a las 20.30 horas en la Plaza Nueva) con el objetivo de solicitar al Gobierno que introduzca cambios en las leyes, tras la excarcelación de Francisco Javier D.M.



La coordinadora de la Plataforma 'Todos somos Marta', Nuria Rodríguez, se quiere exigir al Gobierno cambios legislativos, ya que "lo que no puede ser es que los asesinos empiecen a salir de la cárcel uno a uno", además de asegurar de que la decisión de excarcelar a Francisco Javier "ha sentado como un jarro de agua fría".