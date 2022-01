El grupo socialista en el Congreso votará en contra de la enmienda que pactó este lunes con CiU para impulsar la reforma laboral, ya que cree que los nacionalistas catalanes han hecho unaque cuestiona el diálogo social, y que ésta no tieneJesús Membrado, portavoz de Trabajo del grupo socialista, ha explicado que la decisión se ha tomado poco después de quecon ellos sobre el mercado de trabajo si no retiraba esta resolución.La resolución, que se votará en la última jornada del debate sobre el estado de la Nación, establecía la ampliación la cobertura por desempleo, acabar con la dualidad entre la contratación temporal y la indefinida, flexibilizar la negociación colectiva y permitir al sector privado intervenir en la recolocación de los parados.Membrado ha calificado el texto de "muy medido", no así. Para el PSOE, lo que ha hecho CiU es intentar llevarse "el ascua a su sardina", en un tema muy complejo, que es la "piedra angular" del diálogo social, y la interpretación "escorada" que ha hechopodía precisamente cuestionar el diálogo social.Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, ha achacado la retirada de la enmienda al hecho de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es "prisionero de los sindicatos". Para Durán i Lleida,Durán ha asegurado que el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, le pidió disculpas esta mañana cuando le explicó la retirada de la enmienda, y le aseguró que los socialistas eran los únicos responsables de este cambio. Por eso, ha dicho no entender las declaraciones del portavoz de Trabajo del PSOE, Jesús Membrado.Durán i Lleida ha lamentado que el PSOE no sólo haya retirado la "palabra dada" ayer, sino también su apoyo a. El texto pactado apuntaba que los problemas "estructurales" del mercado laboral son, entre otros, "la dualidad" de dicho mercado -en alusión a la contratación temporal e indefinida-, y los problemas de la negociación colectiva.También aludía al papel que puede tener el sector privado en las políticas activas de empleo y, finalmente, a la ampliación de la cobertura por desempleo. Durán i Lleida, que ha explicado que el texto lo pactaron Membrado y el portavoz de Trabajo CiU, Carles Campuzano,al presentarlo como el impulso a una reforma laboral porque "para abordar unos problemas estructurales hay que plantear reformas".En cualquier caso, la retirada de esta enmienda no altera los demás compromisos acordados con los socialistas y, por tanto, se, un asunto al que Durán ha dado "muchísimo valor" porque promueve que en un año haya un nuevo acuerdo para seguir garantizando la sostenibilidad del sistema y mejorar la calidad de vida de los pensionistas.Ha recordado asimismo que hay otra propuesta de resolución pactada sobre políticas de inmigración y cooperación que tampoco se verá alterada. Además ha recordado que CiU votará esta tarde buena parte de las propuestas económicas del PP y espera el respaldo del grupo popular a algunas de las suyas.Por su parte, Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) han manifestado que, al negociar "acuerdos contradictorios" en política de empleo con ellos por un lado y con CiU, por el otro.De esta manera se han expresado los portavoces de IU y de ICV en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, respectivamente, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, en relación a la decisión del PSOE de retirar la enmienda.Joan Herrera, ha explicado que los textos que el PSOE había negociado con IU-ICV para ampliar la prestación por desempleo, y los que había acordado con CiU, "iban, sencillamente, en direcciones opuestas".Por su parte, Llamazares, ha recalcado que gracias al Gobierno España ha estado "a punto de un retroceso gravísimos", pues con el acuerdo de CiU daba la razón a la derecha que afirma que el modelo laboral tiene que ver con la crisis económica.Herrera ha asegurado que IU e ICV. Asimismo, el portavoz de ICV ha acusado al Gobierno de querer "hacer política a base de guiños" y no mediante orientaciones concretas."Finalmente ha rectificado y nos parece bien", ha añadido Llamazares, para quien "ha sido la presión sindical la que ha logrado desactivar ese gravísimo error que lastraba la negociación de la concertación social".