La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado que aún no se haya levantado el secreto de sumario sobre el caso Gürtel . Esperanza Aguirre ha remarcado que en un Estado de Derecho el secreto de sumario "de acuerdo con la ley tiene un plazo máximo de un mes".Aguirre, en una sesión de control parlamentario en la Asamblea de Madrid,El caso Gürtel está siendo investigado por los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia. Este último ha anunciado este jueves que cita para declarar como imputados al presidente valenciano, Francisco Camps , y el secretario general del PP de esta comunidad, Ricardo Costa.En Madrid han sido imputados, entre otros, tres diputados autonómicos por su supuesta relación entre la trama de empresas de Francisco Correa y cargos del Partido Popular, entre ellos un ex consejero de Aguirre, López Aguilar."Nadie puede presumir de ser inmune a la corrupción, nadie.. Lo importante es que nosotros,(ha dicho a los diputados socialistas), ha manifestado durante la sesión de control parlamentario de la Asamblea de Madrid."Siempre hemos actuado de manera radical ante los casos", ha declarado Aguirre, al tiempo que ha añadido: "Yo soy la más interesada en que esto se aclare, eso sí, yo creo que en un Estado de derecho todas las personas tenemos derecho a saber de qué se nos acusa". "El secretato del sumario, de acuerdo con la ley, tiene un plazo máximo de un mes. Ya llevamos cinco, ¡ya está bien!", ha exclamado.Aguirre también ha asegurado que los contratos de su Gobierno con empresas vinculadas a Francisco Correa suponen el 0,039% de los firmados en sus cinco años de mandato, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, sobre la contratación de las Consejerías de su Gobierno con las empresas vinculadas a Correa.Ha señalado que la Comunidad de Madrid ha firmado, desde noviembre de 2003 hasta el 1 de enero de 2009, más de 28.200 contratos por una cuantía de 12.500 millones de euros, todos ellos "sujetos a la ley".Ha explicado que los contratos con las empresas Diseño Asimétrico, Easy Concept Comunicación, Good and Better, Servimadrid Integral y Marketing Quality Management -vinculadas a Correa- "importan una cifra deen estos cinco años, es decir, el 0,039 de los contratos de la Comunidad"."Todos tienen informe de la intervención favorable y, los que tienen algún tipo de observaciones, los defectos fueron subsanados", ha asegurado.No obstante, ha aseverado: "si se confirma que una de las operaciones de esa trama consistía en contratar con esta Comunidad Autónoma a cambio de sobornos y cohechos, yo seré la primera que pida que caiga todo el peso de la ley sobre todas las personas que hayan delinquido".Aguirre ha vuelto a recordar que la secretaria de Organización de los socialistas madrileños está imputada por un delito de prevaricación, que el alcalde socialista de Pinto está "acusado de comprar la Alcaldía con dinero del contribuyente", y que dos diputados regionales del PSOE también están imputados judicialmente."El todavía líder de su partido en Madrid ha dicho que es que son cosas distintas. Lo que es distinto es la vara de medir que utilizan ustedes, que dicen que su caso es prevaricación administrativa. ¡Oiga! todas las prevaricaciones tienen que ser administrativas ¿o es que prevarica el portero de la casa?", le ha reprochado a Maru Menéndez.La socialista Maru Menéndez le ha dicho que la "obtención de contratos con su Gobierno a cambio de dádivas y sobornos parece más que evidente" y le ha vuelto a exigir "responsabilidades políticas", porque "del peso de la ley se encargan los jueces". Según Maru Menéndez, sonlos que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid con empresas de la trama Gürtel, y el interventor general ha reconocido en sede parlamentaria la existencia de 205 ente 2004 y 2008.