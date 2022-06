Querido Antonio,

Ayer recordabas emocionado que Nacha Pop había sido de los primeros grupos en pisar el escenario de la sala El Sol. Estábamos en el camerino, poco antes del concierto que íbamos a retransmitir en directo por Radio 3 y nos venían a la mente imágenes de las noches en que empezabais a tocar en salas, teatros y festivales de Madrid, con Los Ramones en la Plaza de Toros de Vista Alegre, con Siousxie & the Banshees en el Martín y aquellas noches en el Penta después de pasar por Onda Dos. Nos conocimos allí, en las fiestas que organizaba Onda Dos, cuando todavía tocabais 'Gonna Play Some Rock' junto a la 'Chica de Ayer', que empezamos a programar en la maqueta que le pasasteis a Mario Armero.

Gracias a Mario se abrió el Marquee y luego el Rock-Ola y Nacha Pop lo llenábais una y otra noche en cuanto salió vuestro primer Lp. Ahí empezó también vuestro calvario con la "Chica de Ayer". Como si no hubiera más canciones tuyas en el disco: "Antes de que salga el sol", "Lloviendo en la ciudad", "El Circo", "Mujer de Cristal" y las que hiciste con Nacho, "Miedo al Terror", "Déjame Algo" o las del propio Nacho. O incluso esas caras B de los singles, que otros músicos han recogido en su repertorio.

Esta misma semana, Alex de Cooper tocaba "El Sueño" en el Gran Café de León .. Una canción que también escogió Rico, el grupo de tu primo Nacho, en el homenaje que varios de los mejores grupos españoles te dedicaron en el Cd "Ese chico triste y solitario". Allí estaban muchas de tus mejores canciones cantadas por Gabinete Caligari, Mamá, Aviador Dro, Fangoria, Rosendo, Duncan Dhu, Pistones Ketama o Los 4 Fantásticos. Pero ya sé que no te gustó nada que te consideraran un chico "triste y solitario". Nunca ha sido facil acercarse a ti y siempre has sido bastante reservado, pero quienes hemos podido hablar contigo sabemos que siempre has tenido un gran sentido del humor y te encanta hablar y estás al tanto de todo lo que ocurre a tu alrededor. Y colaborar con otros músicos.

Uno de los recuerdos más vivos que tengo de mis encuentros contigo es cuando te pedí que vinieras a cantar a la fiesta del Diario Pop de Radio 3 'Una décima de segundo' con Teo Cardalda al piano y me dijiste que sí. Fué un momento mágico que disfrutó todo el mundo en directo. Fué la canción del año. Y de muchos años. También, el otro día te presentaste en Guadalajara a cantar en una fiesta, sin cobrar nada y por el placer de estar con nosotros.

No sabes cuanto te echaremos de menos.

J. Ordovás, 12 de mayo de 2009