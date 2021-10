El ex lehendakari Juan José, que "sus aspiraciones políticas están satisfechas" e indica que decidió abandonar la política activa "tras constatar que el PSE optaba sin ningún tipo de matiz por lograr un pacto con el PP".Ibarretxe asegura también -en lo que según el diario Deia es la- que tomó la decisión de irse sin resentimiento y con la "conciencia más tranquila que nunca".El ya ex lehendakari, que anunció su retirada en el debate de investidura de Patxi López , asegura quede que se hubiera producido unporque "en función de los resultados electorales era la solución más coherente y lógica". Afirma que incluso él "hubiera estado dispuesto a no presentar" su candidatura para facilitar un acuerdo."Ni aunque yo hubiera renunciado a ser lehendakari, a pesar de ser el más votado, estuvieron dispuestos a hablar", afirma Ibarretxe quien opina que con el nuevo gobierno "vamos a ver un cambio hacia atrás, el, y recuerda que al PSE-EE y al PP "no les une nada y les separa prácticamente todo".Insiste en que el pacto entre socialistas y populares es un acuerdo "que la mayoría de este país no respalda" y manifiesta su deseo de que "no traten de acabar con la singularidad del autogobierno vasco y conviertan a Euskadi en una autonomía más de régimen común"."No acabo de ver con qué proyecto político van a gobernar", insiste el ex lehendakari, quien también añade que el PNV pasará a la oposición "con la misma responsabilidad con la que hemos gobernado".Ibarretxe reitera que el derecho a decidir "ha venido para quedarse" y avisa de que "si alguien tiene alguna duda de que este país se va a conformar con que su destino lo decidan en Madrid el PP y el PSOE unilateralmente, se va a equivocar".El ex lehendakari le dice a Zapatero que sabe que "su situación sería otra si hubiera apostado por entenderse con el PNV" e indica que el presidente del Gobierno ha llegado "al mismo punto al que llegó Aznar: ha cabreado a todos los que están a su alrededor, a catalanes, a gallegos y a vascos.""Mi proyecto ahora es ser la persona y el economista que trabaja por un mundo mejor", concluye.