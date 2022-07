El cambio ante el Árbol de Guernica: las tomas de posesión de Patxi López y Juan José Ibarretxe

Dos maneras de entender Euskadi y dos maneras también diferentes de tomar posesión como lehendakaris. Patxi López ha prometido este jueves su cargo de forma muy diferente a como lo juró Juan José Ibarretxe en las tres ocasiones anteriores. Ha dejado de lado la Biblia y el "humillado ante Dios" y ha usado el euskera y el castellano, que el peneuvista olvidó en 2005.



Si en algo se han parecido las dos tomas de posesión, es en que Ibarretxe no ha aplaudido a su sucesor en Ajuria Enea como éste no lo hizo con el ya ex lehendakari hace cuatro años.



Esta vez tampoco han estado presentes los representantes de la izquierda abertzale radical. Esta vez porque ni siquiera han conseguido sentarse en la Cámara de Vitoria al no poder concurrir a las elecciones del 1 de marzo. En las tres ocasiones anteriores no estuvieron por decisión propia, ya que la primera vez, en 1999, Ibarretxe fue investido con los votos de EH y la última, en 2005, con dos votos prestados del ya ilegalizado Partido Comunista de las Tierras Vascas.



Patxi López ha variado por primera vez el juramento que hizo el primer lehendakari peneuvista, José Antonio Aguirre, en plena guerra civil en 1936, y repetido por todos los lehendakaris, desde 1980. Todos los lehendakaris desde entonces, Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe (únicamente en sus dos primeras tomas de posesión) lo han pronunciado en euskera y castellano.



El "Ante Dios humillado, en pie sobre la tierra vasca, en recuerdo de los antepasados, bajo el Árbol de Gernika, ante vosotros, representantes del pueblo, juro desempeñar fielmente mi cargo" ha sido sustituido por un "De pie en tierra vasca bajo el Árbol de Gernika, ante vosotros, representantes de la ciudadanía vasca en recuerdo de los antepasados, prometo desde el respeto a la ley desempleñar mi cargo de lehendakari".



"Con respeto a la ley" frente al Estatuto



Patxi López, investido por la Cámara de Vitoria el pasado martes, ha hecho en su juramento una mención expresa a que cumplirá con su cargo con "respeto a la ley" un matiz que no estaba en el juramento tradicional. Lo ha hecho, además, ante un ejemplar del Estatuto realizado expresamente para la ocasión.



El nuevo lehendakari vasco, Patxi López, ha eliminado del acto el crucifijo y uno de los 252 ejemplares de la primera edición de la Biblia en euskera publicada en 1865, informa Efe, que sus antecesores han utilizado tradicionalmente.



Ibarretxe, hace cuatro años, simplemente juró, López ha aprovechado para leer dos poemas: Maiatza (Mayo) de Kirmen Uribe, que ha leído en vasco, y Nada es dos veces, de la escritora polaca y Premio Nobel en 1996, Wiskawa Szymborska.



Las novedades de Ibarretxe en 2005



Una de las principales novedades de aquella mañana del 25 de junio de 2005, en la que Ibarretxe juró su cargo por tercera vez y sin sospechar que sería la última, fue el uso exclusivo del euskera, algo que fue muy criticado por el PSE y por el PP vasco, entonces presidido por María San Gil.



La segunda novedad fue una ligera modificación de la fórmula de aceptación para mostrar su esperanza en que esa legislatura que comenzaba entonces sería la de "la paz y la convivencia".



Seis horas después, ETA hizo estallar un coche bomba en el Madrid olímpico sin causar víctimas mortales. Cuatro años antes, sin embargo, los terroristas sí lograron su objetivo de teñir de sangre la toma de posesión de Ibarretxe con el asesinato del concejal del UPN José Javier Múgica y al mando del Ertzaintza Mikel Uribe.