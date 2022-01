Dado el éxito que cosechó Obama con su mundialmente conocido 'Yes we can', cualquier político soñaría con un eslogan con tanto gancho como aquel. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que el presidente de Irán Mamud Ahmadinejad, imitara a su 'colega' y copiara de manera literal el 'Yes we can'.



Ahmadinejad ha calcado el eslogan en un vídeo promocional para las elecciones presidenciales del próximo 12 de junio, en las que Ahmadinejad busca la reelección, tan sólo unos días después de que el presidente estadounidense tendiera, 30 años después, la mano del diálogo a Irán, según el diario británico The Guardian.



En el vídeo se puede ver a Ahmadinejad apuntando a una pizarra en la que se puede leer la frase 'Ma Mitavanim', ('Yes we can' en persa). El vídeo ha sido grabado por estudiantes y se basa en la antigua profesión del presidente iraní, profesor de universidad.



El vídeo fue expuesto durante un reciente mitin público en Teherán. Además, en otro vídeo se muestran sus viajes por el interior de Irán, como uno de los sellos de de su presidencia.



No hay que olvidar que la sorprendente elección de Ahmadinejad hace cinco años fue atribuida a un vídeo promocional en el que se describía como un hombre humilde que simpatizaba entre los pobres.



El lanzamiento de esta campaña coincide con otra en la que se destaca la visita de Obama a Turquía, en la que el presidente estadounidense fue aclamado internacionalmente al declarar que Estados Unidos no está en guerra con el Islam y asegurando que los musulmanes son parte de su familia.