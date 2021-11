Uno de los más estrechos colaboradores del primer ministro británico, Gordon Brown, ha dimitidoque supuestamente contenían una campaña para difamar a políticos del opositor Partido Conservador.En un comunicado, Damian McBride, ex jefe de prensa de Brown, ha lamentado el "bochorno" que haya podido causar al Gobierno después de enviar unos" desde un ordenador del 10 de Downing Street, oficina del Primer Ministro.McBride mandó los "e-mails" a Derek Draper, antiguo asesor de prensa del gubernamental Partido Laborista, quien gestiona una página en internet de tendencia izquierdista y simpatizante con esa fuerza política. Según la cadena pública BBC , los textos, y su portavoz de Economía, George Osborne.Los correos también han llegado a manos del bloguero pro conservador Paul Staines, quien, sin entrar en detalles acerca del contenido, ha declarado a la BBC que esa correspondencia electrónica es "obscena". De acuerdo con Staines,que sería "imposible que publicase un periódico", pues constituyen "libelos" y resultan "falsos".Desde Downing Street, un portavoz ha confirmado que "el Primer Ministro ha aceptado la dimisión del señor McBride", y ha subrayado que nadie en el Gobierno tenía conocimiento de sus controvertidos actos. "La opinión del Primer Ministro es que no hay sitio en la política para la diseminación o publicación de material de este tipo", ha agregado el portavoz.Draker, por su parte, ha negado que el Gobierno estuviera orquestando una campaña de difamación contra el principal partido de la Oposición.Sin embargo, el ex ministro laborista del Interior, cuya acción -subrayó- ha "deshonrado" al Laborismo.Desde los 'tories', el portavoz del Interior, Chris Grayling, ha descrito el episodio de "ridículo" y se preguntó: "Estamos en mitad de la mayor crisis económica en medio siglo. ¿Es esto realmente lo mejor que puede hace Downing Street?".Damian McBride fue jefe de prensa de Gordon Brown hasta septiembre de 2008, cuando permaneció en Downing Street con responsabilidades de estratega y asesor especial del "premier" británico.