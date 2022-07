Mayor Oreja: "Hay que estar en la política con mayúsculas en el País Vasco más que nunca"

El cabeza de lista del Partido Popular para las Elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha afirmado que "ahora más que nunca hay que estar en la política con mayúsculas en el País Vasco". Mayor Oreja ha subrayado que él siempre dijo que "era bueno un desalojo democrático del PNV" y que "lo importante" es que el pacto acordado esta lunes por el PSE y el PP "sea realidad".



El "reto" es que no quede después la sensación de que ese pacto al final no se cumple, ha subrayado en una entrevista de En Días Como Hoy de RNE.



Ha negado que la llamada de los partidos no nacionalistas en las elecciones de hace ocho años en el País Vasco, cuando él encabezaba la lista del PP a lehendakari, fuera "frentismo", sino "defensa de la Constitución". "Yo no llevaba más de 300.000 frentistas detrás" como el socialista Nicolás Redondo no llevaba más de 200.000, ha subrayado. Uno de los problemas de aquel momento, apunta, es que "ETA movilizó desde Estella 100.000 votos para el PNV".



Mayor Oreja asume que el hecho de que él se presentara en el País Vasco después de ser ministro de Interior "iba a movilizar al adversario".



El "cambio fundamental" que se ha producido ahora es que "el Estado de Derecho ha expulsado a ETA del Parlamento vasco y que ETA lo ha abandonado Estella, lo que ha permitido que el PSOE y el PP tenga mayoría parlamentaria".



Mayor Oreja ha defendido el papel del actual presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, que lo está haciendo "espléndidamente", pero ha subrayado que para él María San Gil, "su debilidad", "siempre será una persona admirable y un símbolo".



No obstante, el cabeza de lista del Partido Popular para las Elecciones europeas cree que la crisis abierta por el abandono del PP por San Gil forma parte del pasado. "El PP no tiene que mirar al congreso de Valencia, tiene que estar a la altura de las circunstancias en el País Vasco y en la crisis".



Elecciones europeas



Jaime Mayor Oreja se ha mostrado convencido de que el Partido Popular ganará los próximos comicios europeos del 7 de junio. Ha afirmado que "sería bueno que el PP ganara las elecciones porque lo demás (votar al PSOE) es instalarse en la crisis".



Mayor Oreja cree que es necesario "ir a una Unión Europea más real y menos virtual" ya que para "estar en los asuntos de la gente hace falta una unión de verdad".



El candidato popular cree que no sólo estamos en una crisis económica y financiara, sino también de valores que hace necesario un "esfuerzo de regeneración y rectificación demócrática", una vez que "el aliento de la Transición está expirando".