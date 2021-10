S

Este viernes se inicia la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el vertedero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras la orden judicial dictada en este sentido después de que el principal imputado por este caso, Miguel C., dijera que había arrojado el cuerpo de la menor en un contenedor situado junto a su domicilio y no al Guadalquivir, como declaró en un principio. El auto ha sido dictado una vez que el juez ha recibido un informe de la Subdelegación del Gobierno en el que se explicaba el funcionamiento del vertedero, planta a la que va a parar toda la basura de la capital andaluza.El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado a la familia de la joven que la búsqueda del cuerpo "seguirá sin límite de tiempo y de dinero" Para las labores de búsqueda han contratado una empresa privada porque, como ha explicado el subdelegado del Gobierno de Sevilla,, no disponían de los medios técnicos necesarios para ello, en contra de lo que ocurrió en el río Guadalquivir durante un mes.Rubalcaba ha manifestado que "de momento hay un".Los aspectos técnicos de la búsqueda serán trabajo de ésta. Por otra parte, la investigación seguirá dependiendo de la policía judicial.Antes de la orden del juez, Valdés ha dicho que teníande Marta en cuanto se dictara el auto judicial pertinente.Respecto a las medidas de seguridad en las tareas de búsqueda, las máquinas que se empleen en el rastreo deberán estar acondicionadas para los gases que emanan del vertedero.en la planta de Montemarta. En declaraciones a los periodistas realizadas en Algeciras (Cádiz), Pérez Rubalcaba ha señalado que se va a buscar en el sitio donde se han arrojado las basuras de los días correspondientes al momento del asesinato. En este sentido, ha añadido que "".Según ha informado TVE, la zona tiene una amplitud de medio campo de fútbol, y correponde al lugar donde se depositaron los, día en el que desapareció la joven. En este sentido, no habrá que mover las 40.000 toneladas de basura como se ha informado.En el vertedero de Alcalá en el que se buscará a Marta se arrojan al día unas 1.300 toneladas de basura.Según la última declaración de Miguel Carcaño ante el juez,, conocido como 'el Cuco' y de sólo 15 años, quien la estranguló después de haber intentado abusar sexualmente de ella. En estos abusos también habría participado Miguel, y la joven fue amenazada con una navaja, hallada por la policía este miércoles en una alcantarilla frente al domicilio de los Carcaño. El cambio constante en las declaraciones ofrecidas por los imputados ha hecho al abogado defensor renunciar al caso