El Tribunal Supremo (TS) ha preguntado al fiscal si debe admitir a trámite o no la querella interpuesta por el Partido Popular contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por prevaricación, según han informado fuentes del Alto Tribunal.El TS ha dado traslado al representante del Ministerio Público de la querella presentada ante la Sala de lo Penal por el PP el pasado 25 de febrero para que informe sobre la competencia de este Tribunal y el contenido de la querella.El Supremo también ha designado, por turno, como ponente de este asunto al presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra.en el "caso Gürtel" sobre una supuesta trama de corrupción en la que podrían estar implicados cargos del PP.Los delitos que el PP imputa a Garzón son los de prevaricación yy ha solicitado al TS que se interrogue al magistrado y se tome declaración al ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.En el texto se recogen las informaciones publicadas por los periódicos sobre la "operación Gürtel" y sobre la cacería en la que coincidieron Garzón y Bermejo.La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha vuelto a pedir este jueves al juez Baltasar Garzón que se inhiba y ha confiado en que su investigación contra cargos populares no haya tenido como objetivo "hacer méritos" ante el Gobierno para presidir la Audiencia Nacional Cospedal cree que debe inhibirse "cuanto antes mejor" porque "está cometiendo unaya para sus propósitos". "al juez Garzón para el propósito que se ha marcado últimamente que es ser el nuevo presidente de la Audiencia Nacional", ha añadido Cospedal.Antes, Cospedal se ha referido a otros propósitos de Garzón, ya que ha indicado que la actuación del juez en el caso le es "inútil ya" para ellos después de hacer en su declaración una síntesis del caso en la que los explicaba. Así, ha relatado: "ante una campaña electoral aparece un juez, un juez estrella, que junto con la ayuda de medios de comunicación y otras instituciones del Estado, lamentablemente, tratan de montar unapara perjudicar intereses electorales".Según Cospedal, el juez "lleva conociendo de un asunto sobre el que no tiene competencia desde hace mucho tiempo y además lo ha hecho, según parece que estamos viendo,, lo cual es muy grave en un juez".