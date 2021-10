El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha instado al Gobierno que proceda a expulsar "inmediatamente" del país al eurodiputado y miembro del Partido Popular español,, criticar la decisión del organismo de ampliar el horario de cierre de los colegios electorales. Según la oposición, la policía se llevó al europarlamentario al aeropuerto y fue enviado en el primer vuelo que salió de Venezuela con destino Brasil.La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en una intervención a travésha dicho que las declaraciones de Herrero fueron una, por lo que "instó al Ejecutivo Nacional a que cumpla" con la solicitud de expulsión del eurodiputado. Al ser consultada sobre cuándo debería el gobierno expulsar a Herrero, Lucena ha respondido "inmediatamente".Según el partido opositor Copei, la(Disip) procedió a "llevarse" al eurodiputado español tras la petición del CNE.Luis Planas, presidente de Copei, la formación política que invitó a Herrero y a otros cuatro eurodiputados y miembros del Partido Popular Europeo, dijo que una comisión de la DisipSegún el dirigente opositor Julio Borges, el eurodiputadoesta noche del aeropuerto de Maiquetia. Finalmente Herrero partió en un vuelo con destino a la ciudad brasileña de Sao Paulo, según fuentes de la delegación del Partido Popular Europeo.Miembros de la delegación, entre ellos el también eurodiputado español, Carlos Iturgaiz, se trasladaron esta noche al aeropuerto de Maiquetía, a unos 30 kilómetros de Caracas, para entregarle a Herrero su maleta y medicamentos, pero allí recibieron confirmación de que ya le habían embarcado con destino a Brasil.Iturgaiz salió poco después de las 22.00 hora local (02.30 GMT del sábado) del hotel donde se hospedaba la delegación para ir al aeropuerto a llevar las pertenencias de Herrero que se habían quedado en su habitación. Iturgaiz, que se declaró "consternado" por los hechos , y Herrero estaban en la puerta del hotel cuando llegaron los efectivos del Disip, que se llevaron al eurodiputado alegando una orden de expulsión "del ciudadano presidente", en alusión a Chávez.Iturgaiz y Juan Salafranca regresaron esta noche a Caracas tras recibir del embajador de España, Dámaso de Lario, la confirmación de que Herrero ya estaba a bordo del vuelo con destino aIturgaiz, quien momentos antes había expresado su preocupación por su colega, calificó delo ocurrido en Caracas, cuando, dijo, una veintena de miembros de la policía de seguridad del Estado (Disip) irrumpieron en la entrada del hotel donde se encontraban y "sacaron de mala manera" al eurodiputado.La Cancillería venezolana publicó esta noche un comunicado en el que señala que "en cumplimiento de las instrucciones del Poder Electoral" ha procedido "a invitar al señor Luis Herrero, de nacionalidad española, a abandonar el país, con el propósito de preservar así el clima de paz y garantizar el normal desarrollo del proceso electoral pautado para el día 15 de febrero".En una declaraciones emitidas por la cadena Globovisión,, entre otras cosas,al fijar el cierre de los centros de votación a las 18.00 hora local (22.30 GMT) en lugar de las 16.00 hora local (20.30 GMT) de ocasiones anteriores.El CNE explicó que amplió el horario de votación en vista de que en las últimas consultas electorales los centros no pudieron cerrar hasta primeras horas de la noche debido a la amplia participación. Herrero sostuvo que la ampliación "no se justifica" y argumentó que la misma podría prestarse a, sin dar más detalles.El eurodiputado hizo también valoraciones políticas en favor de la oposición y contra el Gobierno del presidente Hugo Chávez.Herrero aplaudió "que toda la oposición democrática venezolana, independientemente de posiciones ideológicas, esté unida y que por lo tanto mantenga una opción más allá de lo que es la pura ideología".Afirmó que lo que estáy la Constitución venezolana tal y como hoy está en vigor". Dijo también que en los últimos días "se han perpetrado en Venezuela violaciones de los derechos humanos que no tienen ningún tipo de paralelismo con ningún sistema democrático occidental".Agregó asimismo que "en cualquier país democrático los ciudadanos tienen derecho a votar en libertad".También dijo que "hay evidencias, más allá de cualquier duda" de que el Gobierno venezolano "no se esmera por respetar los derechos humanos, las libertades de las personas, y por mantener el estado de derecho", pero sin citar ningún caso.Además de Herrero fueron invitados a Venezuela por los partidos de oposición los eurodiputados españoles Javier Pomés, Pilar Ayuso, y Carlos Iturgáiz, así como el portugués Sergio Marquez. Por la mañana, indicaron a la prensa que pedirán formalmente poder presenciar como observadores el referendo que se celebrará el domingo en Venezuela sobre la reelección ilimitada.La denuncia de la presidenta del CNE se ha producido en el día del cierre de campaña, en la que tanto el oficialismo como la oposición cerraron, con llamados al voto, sus respectivas campañas a favor y en contra de la reelección ilimitada sobre la que los venezolanos se pronunciarán el domingo en un referendo.A dos días de la consulta, de incierto pronóstico, el presidente de Venezuela,, que impulsó la enmienda constitucional cuya aprobación le permitiría volver a ser candidato dentro de 4 años,, a unos 30 kilómetros de Caracas, en busca del "sí" a su propuesta.Chávez, que suspendió una gran concentración prevista para hoy ante el Palacio presidencial de Miraflores, alentó a sus seguidores a votar por el proyecto que permitiría a todos los cargos electos, incluido el presidente, ser candidatos cuántas veces quieran, sin estar limitados a dos mandatos como dicta la actual Constitución.Por su parte, elanunció que iba a cerrar su campaña en contra de la enmienda con, como la distribución de octavillas a favor del "no", después de que renunciara a manifestarse al no tener las autorizaciones necesarias.Los líderes de los partidos opositores, que en las últimas semanas afirmaron haberse juntado en un "bloque del no" a la enmienda, realizaron distintas declaraciones a los medios pero por separado, y sin aparente unión en su rechazo a las aspiraciones del presidente al que acusan de buscar "perpetuarse en el poder".