Estrategia global contra ETA. Ley de Partidos

Víctimas del terrorismo

Rechazo de la consulta y más autonomía

Euskera. Reforma del acceso a la función pública

Educación. Derecho a decidir...de los padres.

Medidas contra la crisis. Austeridad y bajada de impuestos

'Y' vasca como factor dinamizador

Vivienda. Apuesta por la compra.

Sanidad



Otras propuestas

El programa del PP vasco tiene dos caras bien diferenciadas: Por un lado,y de la derrota de ETA frente a toda negociación y la defensa del Estatuto de Gernika frente a cualquier intento soberanista.Por otro, un extenso catálogo de medidas anticrisis en las que juega un papel fundamental el aprovechamiento de un instrumento clásico del autogobierno en Euskadi: la potestad de las haciendas forales para bajar impuestos. Éstos son los principales puntos:Los 'populares' defienden una política antiterrorista basada en la derrota policial, queDe hecho, de manera explícita aseguran que "resulta inadmisible la vinculación del fin del terrorismo con determinadas cotas de autogobierno o modos de ejercer el autogobierno".Además, subrayan que velarán por la aplicación de la Ley de Partidos para que "los sucesivos montajes políticos de los terroristas no puedan hacer uso de las instituciones democráticas", para lo cual respaldarán la disolución de los ayuntamientos donde estén presentes.El programa explicita que un eventual gobierno del PPo de quienes les prestan respaldo y apoyo, medidas que a su juicio sí ha puesto en marcha el actual ejecutivo.En cuanto a las víctimas, promoverá su memoria pública y homenaje con especial incidencia en la escuela a través de programas educativos específicos.Defienden la "plena vigencia" del marco jurídico actual de Euskadi: la Constitución y el Estatuto de Gernika. De esta forma aspiran a una "mejor autonomía" abordando el pleno desarrollo del actual texto estatutario.Por el contrario, consideran necesaria una "" y rechazan "la permanente relectura de sus preceptos en clave de autojustificación nacionalista".Los 'populares' consideran de manera general que la política lingüística nacionalista ha sido un fracaso y que tanto el castellano como el euskera deben contribuir a la convivencia sin exclusión ni discriminación.Por eso proponenpara garantizar la igualdad de acceso a un puesto a la administración incluyendo plazas que no requieran perfil lingüístico."Garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse en euskera con la administración no conlleva que todos los funcionarios estén obligados a conocerlo", se dice.Además, reformarán la Ley de Consumidores y Usuarios para suprimir la imposición de sanciones por la lengua de rotulación de los productos y se favorecerá las expresiones artísticas en euskera y en castellano, sin exclusiones.El PP defiende el derecho de todos los vascos a recibir, por lo que considera que el Gobierno vasco "debe garantizar por ley el derecho de las familias a la libre elección de la lengua vehicular en la enseñanza".Defiende un modelo de educación trilingüe (castellano, euskera e inglés), promete la creación de 5.000 nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años y aseguran que aumentarán el importe de los conciertos educativos.De manera general pretenden bajar el IRPF -el más alto de España, aseguran- para reanimar el consumo aprovechando las competencias que tienen las Haciendas forales.Estas pérdidas del erario público vasco se compensarían reformando la administración para lograr que "cada departamento se dedique a ejercer sus competencias, evitando la dispersión de las mismas y las duplicidades de gasto".Otra medida 'estrella' será, así como el incremento de las deducciones por I+D y por la insolvencia de los deudores.En cuanto al empleo, proponen un Plan de Choque por el Empleo en el País Vasco, así como el traspaso de las políticas activas de empleo por parte del Gobierno central para tener más margen de actuación en este ámbito.Dentro de las medidas contra la crisis, los 'populares' ven en la 'Y' vasca una infraestructura capaz de dinamizar el sector de la construcción, agilizando los trámites para recuperar las inversiones no ejecutadas.Además, se subraya que el Gobierno vasco del PP "apoyará y respaldará frente a las amenazas de ETA con todos los medios a su alcance, a las personas y empresas implicadas en la construcción de la 'Y' vasca, sin ceder a las pretensiones de la banda de alterar o impedir la ejecución del proyecto".De manera general, el PP tendrá en cuenta en sus políticas de vivienda "que la vivienda en propiedad es una aspiración fundamental para las nuevas generaciones".Por ello, incrementarán la deducción del impuesto sobre la renta por adquisición de la primera vivienda "con el fin de facilitar el acceso a todo tipo de vivienda y reactivar el mercado inmobiliario".También favorecerán un parque de vivienda protegida en alquiler bajo las modalidades de alquiler rotatorio y con opción a compra.El PP ve necesario reforzar el servicio de salud vasco Osakidetza dado el progresivo envejecimiento de la población en Euskadi. En concreto, propone que los centros de salud abran en horario de tarde y que la espera máxima para consulta de especialistas sea de 30 días.Proponen favorecer que la Vuelta Ciclista a España pase por Euskadi y luchar por que la pelota vasca sea deporte olímpico.