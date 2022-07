Garzón remite a las provincias la investigación de los "niños perdidos del franquismo"

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado a los juzgados territoriales los datos aportados sobre los llamados "niños perdidos del franquismo" en la causa que investiga las desapariciones durante esa época.



Garzón ha enviado los datos a siete juzgados decanos; al de Burgos, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Vizcaya y Zaragoza.



En un auto, con fecha de 26 de diciembre, que ha sido comunicado a las asociaciones personadas en la causa, el magistrado materializa su inhibición en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas, después de que la sala de lo Penal le declarara incompetente para investigar las muertes y desapariciones producidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.



25 provincias tramitarán las desapariciones



Así, Garzón remite la causa a los juzgados provinciales de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, además de los de Alicante y Valencia, Manacor y Palma de Mallorca y Cáceres.



También envía "testimonio literal" de las actuaciones que están digitalizadas, así como del informe realizado por los peritos, en cuyo balance provisional cifran las víctimas entre 136.062 y 152.237.



Garzón no puede investigar la guerra civil



El 28 de noviembre el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaro, por 14 votos a favor y 3 en contra, que el juez Baltasar Garzón no era competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo.. La autorización de las exhumaciones quedaba así, en manos de los juzgados territoriales.



No obstante, Garzón ya se había inhibido de la causa unos días antes de la resolución de los jueces.



El Pleno dictaminó resolver el expediente de competencias que interpuso el fiscal jefe Javier Zaragoza, después de que Garzón se declarara competente para investigar estos hechos el pasado 16 de octubre.